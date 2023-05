Rozedma płuc – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Rozedma płuc to przewlekła choroba płuc, która może doprowadzić do niewydolności oddechowej. Zwykle rozwija się przez długi czas, początkowo nie wywołując bardzo uciążliwych objawów. Rozwój rozedmy poprzedzony jest objawami przewlekłego zapalenia oskrzeli. Rozedma płuc to kluczowy komponent przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jakie objawy mogą wskazywać na rozedmę płuc? Co sprzyja rozwojowi choroby? Czy rozedma płuc jest schorzeniem uleczalnym? Podpowiadamy.