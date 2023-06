Ból podbrzusza to groźny objaw. Sprawdź, na jakie schorzenia może wskazywać

Podbrzusze to obszar ciała położony poniżej linii pępka. Ból w tych okolicach może manifestować się w różnych miejscach. Między innymi od jego lokalizacji zależy rodzaj choroby, którą zwiastuje.

Co powoduje ból podbrzusza u kobiet?

Ból podbrzusza u kobiet może być spowodowany schorzeniami w obrębie układu rozrodczego, takimi jak stany zapalne miednicy, torbiele jajników, skręt przydatków czy rak szyjki macicy. Nierzadko te dolegliwości są również związane z cyklem menstruacyjnym. Wyróżniamy bóle menstruacyjne (pojawiają się na kilka dni przed krwawieniem), międzymiesiączkowe (związane na ogół z zapaleniem narządów rodnych) oraz owulacyjne (występują przy pękaniu pęcherzyków Graafa).

Bardzo częstą przyczyną bólu podbrzusza u kobiet jest także endometrioza. To schorzenie charakteryzuje się obecnością komórek endometrium poza jamą macicy. Ich ogniska pojawiają się zazwyczaj w jajnikach, jelitach, pęcherzu moczowym czy jamie otrzewnej. Choroba znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Szacuje się, że dotyka ona od 6 do nawet 15 proc. kobiet w Polsce, głównie tych w wieku rozrodczym

Na co może wskazywać ból podbrzusza u mężczyzn?

Ból podbrzusza u mężczyzn może być sygnałem informującym o stanie zapalnym w obrębie jąder lub prostaty (gruczołu krokowego). Leczenie na wówczas charakter objawowy. Polega przede wszystkim podawaniu antybiotyków. Może potrwać od kilku dni do kilku tygodni (w zależności od nasilenia oraz pierwotnych przyczyn dolegliwości). Im dłużej trwa infekcja, tym trudniej ją zwalczyć.

„Ogólne” przyczyny bólu podbrzusza

Istnieją również przyczyny bólu podbrzusza niezależne od płci. Dolegliwości występujące w okolicy poniżej pępka mogą świadczyć o kamicy nerkowej, stanach zapalnych w obrębie pęcherza dróg moczowych, wyrostka robaczkowego lub jelit. Nierzadko wskazują również na przepuklinę i problemy gastryczne, na przykład zaparcia.

Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że bóle podbrzusza mogą mieć również charakter psychosomatyczny. Co to oznacza w praktyce? Dolegliwości, o których mowa, nie są związane z zaburzeniami w pracy narządów wewnętrznych. Ich przyczyna leży w psychice człowieka. Chodzi przede wszystkim o silne przeżycia emocjonalne związane na przykład z długotrwałym stresem.

Nie lekceważ bólu podbrzusza

Należy pamiętać, że bóle podbrzusza zawsze są wskazaniem do przeprowadzenia szeroko zakrojonej diagnostyki. Jeden objaw nie świadczy o chorobie. Rozpoznanie przyczyn dolegliwości jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu dokładnych badań. Jeśli zauważyłeś u siebie opisywany symptom, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który po przeprowadzeniu wywiadu medycznego zidentyfikuje możliwe przyczyny problemu i zaleci odpowiedni sposób postępowania i w razie potrzeby wypisze skierowanie do specjalisty.

