Nie lekceważ krwawienia między miesiączkami. To może być rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest czwartym co do częstości występowania nowotworem u kobiet na świecie – w naszym kraju stanowi on 10 procent nowotworów wśród kobiet. Rocznie wykrywa się go u około 3000 kobiet, a aż 1700 umiera z tego powodu. Jeśli rak szyjki macicy jest niewykryty i nieleczony – może prowadzić do śmierci. Wyleczalność na wczesnym etapie wynosi jednak 99 procent, dlatego tak szalenie ważne jest regularne badanie się – każda kobieta po 25. roku życia powinna wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne. Wczesny nowotwór zazwyczaj nie daje żadnych objawów lub są one mało charakterystyczne, bardziej zaawansowana postać tej choroby może jednak objawiać się w postaci krwawień między miesiączkami, dlatego bezwzględnie nie można tego lekceważyć.

Krwawienie między miesiączkami a rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy to choroba, która z roku na rok dotyka coraz większej ilości kobiet na całym świecie. Krwawienie między cyklami lub krwawienie, które pojawiło się po przejściu menopauzy, powinno być dla każdej kobiety sygnałem alarmowym. Rak szyjki macicy może objawiać się również krwistymi lub wodnistymi upławami o przykrym zapachu, mogą mieć one też brudnoszary kolor. Niepokój wśród kobiet powinny wzbudzić również miesiączki, które trwają dłużej niż zazwyczaj. Te wszystkie sygnały (lub jeden z nich) powinny skłonić nas do wizyty u lekarza – zwłaszcza gdy sytuacja się powtarza, a my nie znamy jej przyczyny.

W trakcie rozwoju choroby może też pojawić się:



ból podbrzusza,

bolesne parcie na mocz i stolec,

ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej,

krew w moczu i stolcu,

częste infekcje układu moczowego.

Należy jednak pamiętać, że te objawy nie przesądzają o raku szyjki macicy, natomiast mogą być ważną wskazówką na drodze do jego rozpoznania, dlatego w takiej sytuacji istotna jest konsultacja lekarska. Nie trzeba czekać, aż krwawienie ustąpi samoistnie – nie przeszkadza ono w badaniu ginekologicznym.

Program profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce

Z uwagi na to, że zazwyczaj wczesny nowotwór nie daje specyficznych objawów – istotne jest regularne wykonywanie badania cytologicznego, które w Polsce jest bezpłatne i dostępne dla każdej ubezpieczonej kobiety w wieku 25-59 lat, która nie miała wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego w ciągu ostatnich trzech lat. Celem programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na tę chorobę, a także zwiększenie świadomości wśród nich na temat istoty profilaktyki w tej kwestii. Program realizuje każda przychodnia ginekologiczno-położnicza, która ma podpisaną umowę z NFZ, a także poradnie POZ, które podpisały umowę na świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Żeby wziąć udział w programie i skorzystać z bezpłatnej cytologii nie jest potrzebne skierowanie – wystarczy zgłosić się do ginekologa lub położnej.

Szczepienie HPV jako ochrona przed rakiem szyjki macicy

Wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. Szczepienie to skuteczny sposób na ochronę przed tym nowotworem. Obecnie w Polsce trwają bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla nastolatków. Mogą z nich skorzystać dziewczynki i chłopcy w wieku 12-13 lat (roczniki 2010 i 2011). Akcja odbywa się w całym kraju. Żeby zapisać dziecko na szczepienie, wystarczy zadzwonić pod numer 989 lub skorzystać z zapisów poprzez Internetowego Konta Pacjenta.

Inne przyczyny krwawienia między miesiączkami

Krwawienie między miesiączkami może mieć też inne przyczyny, zaliczamy do nich między innymi:



stosowanie hormonalnych metod antykoncepcyjnych,

zażycie antykoncepcji awaryjnej,

choroby przenoszone drogą płciową (na przykład chlamydioza),

zaburzenia pracy tarczycy,

uraz śluzówki pochwy podczas seksu,

mięśniaki macicy,

polipy endometrium lub szyjki macicy,

endometrioza.

Takie krwawienie może również być związane z ciążą – implantacją zarodka, poronieniem oraz ciążą pozamaciczną

