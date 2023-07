Bolą cię plecy? Przyczyną wcale nie musi być choroba kręgosłupa, może to mieć związek z sercem

Ból pleców jest częstą przyczyną wizyt pacjentów u lekarza. Jest to dolegliwość, z którą mierzy się wiele osób w naszym kraju. Może za nią odpowiadać dużo czynników. Uciążliwy ból krzyża może wynikać z chorób związanych z tą częścią ciała, ale też złych nawyków, takich jak na przykład siedzący tryb pracy, garbienie się, spanie na nieodpowiednim materacu czy brak aktywności fizycznej. Przyczyna może być jednak też znacznie poważniejsza.

Ból pleców może alarmować o chorobie wieńcowej

Ból pleców, choć większości osób z pewnością w ogóle się z tym nie kojarzy, może być objawem choroby niedokrwiennej serca (tzw. choroby wieńcowej). Gdy dochodzi do zaburzeń w dostarczaniu tlenu do mięśnia sercowego, pojawia się typowy ból, który jest zlokalizowany za mostkiem. Może jednak promieniować do pleców (ale też lewego barku czy kąta żuchwy). Ból pleców jest wtedy zlokalizowany na poziomie klatki piersiowej.

Ból wieńcowy, który poprzez promieniowanie może powodować również dolegliwości odczuwalne w plecach, najczęściej pojawia się w konkretnej sytuacji – podczas wysiłku fizycznego lub dużego stresu. Należy pamiętać o tym, że początkowe objawy tej choroby mogą nie być szczególnie nasilone.

Jakie są inne objawy choroby wieńcowej?

Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca. Podczas choroby wieńcowej tworzą się blaszki miażdżycowe w tętnicach wieńcowych (tętnicach, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego). Najbardziej charakterystycznym objawem tej choroby jest ból w klatce piersiowej, który ma charakter ucisku, gniecenia lub dławienia – zazwyczaj nie jest jednak ostry ani kłujący. Nasilenie bólu często jest większe w godzinach porannych, sprzyja mu również zimne powietrze oraz wietrzna pogoda. Taki ból najczęściej trwa kilka minut i nie zmienia się w zależności od pozycji ciała lub oddechu.

Inne objawy choroby wieńcowej, które powinny zaniepokoić, to między innymi:

problemy z oddychaniem,

osłabienie,

zawroty głowy,

uczucie, że serce bije w sposób nierównomierny,

zlewne poty,

omdlenia,

mroczki przed oczami.

Co może być przyczyną choroby niedokrwiennej serca?

Początkowe objawy możemy mylnie uznawać za przemęczenie, zgagę lub refluks żołądkowo-przełykowy.

Najczęstsze przyczyny choroby wieńcowej to używki, brak ruchu oraz nieodpowiedni sposób odżywania. W naszym kraju ta choroba najczęściej dotyka mężczyzn po 40. roku życia oraz kobiety po 50. roku życia. Czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej, to:



predyspozycje genetycznie,

płeć (mężczyźni są bardziej narażeni, u kobiety ryzyko wzrasta po menopauzie),

mała aktywność fizyczna,

nieprawidłowy sposób odżywiania się,

nadwaga oraz otyłość,

nadciśnienie tętnicze,

zwiększenie stężenie cholesterolu,

stan przedcukrzycowy lub cukrzyca,

palenie papierosów.

Pozostałe przyczyny bólu pleców

Ból pleców może mieć swoje źródło w zaburzeniu funkcjonowania kręgosłupa, ale też być objawem innych chorób takich jak:



tętniak aorty,

zapalenie płuc i zapalenie opłucnej,

ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki,

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,,

ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,

kamica nerkowa,

endometrioza,

zespół bólowy miednicy mniejszej.



Ból pleców może być zlokalizowany w różnych częściach kręgosłupa: odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym i krzyżowym.

Czytaj też:

Rumień na skórze może być objawem poważnej choroby. Nie chodzi tylko o boreliozęCzytaj też:

Ta dolegliwość może być objawem nowotworu jelita grubego. Często ją bagatelizujemy