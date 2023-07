To częsty objaw cukrzycy. Zobacz, czemu chce ci się jeść po posiłku

Chociaż przyczyny polifagii mogą być różne, jednak za najczęstszą przyczynę uznawana jest cukrzyca typu 1. Chęć jedzenia pojawiającą się po posiłku tłumaczy się tym, że glukoza obecna w dostarczanym do organizmu pokarmie nie dociera do tkanek, przez co w mózgu pojawia się informacja sygnalizująca potrzebę spożycia następnego posiłku. Zaspokojenie potrzeby jedzenia nie jest więc możliwe, nawet po spożyciu obfitego, bogatego w wartości odżywcze posiłku. Charakterystycznym objawem polifagii jest również to, że chore osoby, mimo jedzenia obfitych posiłków nie przybierają na wadze. Bez względu na to, ile pokarmu przyjmie chory, uczucie głodu wciąż pozostaje niezaspokojone. Intensywność odczuwanego głodu w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania cukrzycy. Zaspokojenie głodu u osób chorujących na cukrzycę typu 1 nie przynosi pożądanych skutków bez podjęcia odpowiedniego leczenia.

Objawy polifagii

Oprócz trudnego do poskromienia apetytu, który występuje tuż po zjedzeniu posiłku, do innych objawów polifagii należą:



ssanie w żołądku,

ból w nadbrzuszu,

uczucie pustki w przełyku,

nudności,

rozkojarzenie,

zawroty głowy,

drżenie mięśni.

Jak zdiagnozować polifagię i poradzić sobie z uczuciem głodu po jedzeniu?

Diagnozę dotyczącą przyczyny polifagii stawia lekarz. Najprostszym badaniem sprawdzającym, czy u jej podłoża leży cukrzyca, jest badanie poziomu glukozy we krwi wykonywane na czczo. Wynik pomiaru powinien zmieścić się w przedziale 70-99 mg/dl (3,9-5,5 mmol/l). W przypadku podejrzenia cukrzycy zlecany jest również doustny test tolerancji glukozy tzw. test obciążenia glukozą (OGTT).

Leczenie polifagii w cukrzycy wymaga ustalenia prawidłowego schematu leczenia, co ma na celu przede wszystkim wyrównanie poziomu glukozy. Podawanie insuliny oraz przyjmowanie leków cukrzycowych jest jednym z elementów leczenia cukrzycy, a tym samym polifagii. Dla uzyskania zadowalającego poziomu cukru we krwi oraz w celu wyeliminowania jej objawów konieczne jest również przestrzeganie diety zaleconej przez diabetologa lub dietetyka. Jej podstawę stanowią pełnowartościowe produkty zawierające białko, kwasy omega-3 oraz błonnik.

Uwaga: Nadmierne odczuwanie głodu może być nie tylko objawem cukrzycy, ale również innych chorób, na przykład niedoczynności tarczycy, chorób psychicznych lub pasożytniczych. Powodem może być przewlekły stres lub zbyt mała ilość snu.

