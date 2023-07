Niedobór sodu jest groźny dla zdrowia. Przyczyny i objawy hiponatremii

Sód jest niezbędnym pierwiastkiem do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pomaga utrzymać równowagę wodną i elektrolitową, ale też utrzymać prawidłową pracę mięśni i układu nerwowego. Jednak zarówno jego niedobór, jak i nadmiar są niekorzystne dla zdrowia. Zbyt wysoki poziom sodu zwiększa ryzyko wystąpienia ciśnienia tętniczego i udaru mózgu, natomiast zbyt niski poziom tego pierwiastka we krwi prowadzi do poważnych zaburzeń wodno-elektrolitowych. O niedoborze sodu, czyli hiponatremii, mówi się, gdy poziom tego pierwiastka we krwi spada poniżej normy, czyli 135 mmol/l (milimol na litr). Długotrwały niedobór sodu lub spadek poniżej 110 mmol/l stanowi zagrożenie dla życia.

Przyczyny hiponatremii

Do wystąpienia hiponatremii rzadko przyczynia się dieta uboga w sód. Przyczyną spadku poziomu sodu jest najczęściej odwodnienie. Może dojść do niego w czasie upałów, w wyniku nadmiernego pocenia się podczas wysiłku fizycznego, ale też z powodu wymiotów czy biegunki. Zdarza się również u chorych z zaburzeniami wydalania wody przez nerki, przy niedoczynności tarczycy, marskości wątroby, niewydolności serca, a także przy chorobach trzustki. Powodem może być przyjmowanie niektórych leków (np. moczopędnych lub psychotropowych, z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny).

Jakie są objawy spadku poziomu sodu we krwi?

Gdy poziom sodu spada niewiele poniżej normy, możemy tego nie odczuwać. Pierwsze objawy hiponatremii pojawiają się przy spadku poniżej 130 mmol/l. Należą do nich:

osłabienie,

nudności,

wymioty,

zawroty głowy,

spadek ciśnienia krwi.

Przy spadku poziomu sodu poniżej 125 mmol/l, który stanowi już zagrożenie dla życia, pojawiają się:

zaburzenia świadomości,

drgawki,

obrzęk mózgu,

śpiączka.

Jakie badania potwierdzają hiponatremię?

Poziom sodu pozwalają określić: morfologia krwi oraz badanie moczu. Na tej podstawie lekarz podejmuje diagnozę i leczenie. Polega ono na uzupełnieniu niedoborów tego pierwiastka. Sposób leczenie uzależniony jest od poziomu niedoboru sodu i czasu trwania niedoboru. Chlorek sodu podaje się w postaci doustnej lub dożylnej. Lekarze wskazują, że aby zapobiec wystąpieniu hiponatremii, należy dbać o to, żeby nie dopuszczać do odwodnienia organizmu. Podczas upałów czy uprawiając sport, trzeba pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody oraz elektrolitów.

