Chlorek sodu – właściwości, zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania

Chlorek sodu znajdziemy w kuchennej szafce. Do przyprawiania potraw stosowana jest sól kuchenna, której spożycie należy ograniczyć do maksymalnie płaskiej łyżeczki dziennie – im mniej solimy, tym mniejsze ryzyko m.in. wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

W domowej apteczce warto mieć wodny roztwór chlorku sodu, czyli tzw. sól fizjologiczną, która stosowana jest m.in. do płukania nosa, przemywania oczu i rozcieńczania leków stosowanych do inhalacji.

Jaką rolę pełni sód w organizmie?

Sód zaliczany jest do grupy elektrolitów. W płynach ustrojowych znajduje się fizjologiczny roztwór chlorku sodu, który zawiera jony sodowe i jony chloru. Sód pełni wiele ważnych funkcji m.in. jest niezbędny w celu regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej. Ważne funkcje w organizmie pełni także chlor, który jest niezbędnym dla utrzymania homeostazy anionem płynu pozakomórkowego.

Nadmiar sodu wydalany jest z organizmu wraz z moczem. Prawidłowe stężenie sodu we krwi osoby dorosłej to 135-145 mmol/l. Nadmiar sodu w organizmie najczęściej związany jest z odwodnieniem i stosowaniem bogatej w sód diety. Niedoborom sodu sprzyjają m.in. ostre i przewlekłe biegunki oraz nasilone wymioty, a także zaburzenia czynności nerek, serca, wątroby i nadnerczy.

Chlorek sodu – informacje podstawowe

Chlorek sodu jest stosowany od 1831 roku i znajduje się na liście podstawowych leków. Roztwór chlorku sodu stosowany jest zarówno w celach profilaktycznych, jak i w celach terapeutycznych. Może być stosowany zewnętrznie, do inhalacji i nebulizacji oraz dożylnie. Podanie dożylne chlorku sodu pozwala uzupełnić poziom elektrolitów – chlorek sodu stosowany jest w celu uzupełnienia niedoborów jonów sodu i jonów chloru, a także nawodnienia organizmu.

Wodny roztwór chlorku sodu, czyli sól fizjologiczna, jest dostępny w aptece bez recepty. Natomiast roztwór chlorku sodu do infuzji jest dostępny na receptę.

Zastosowanie chlorku sodu

Chlorek sodu może być stosowany zewnętrznie do m.in.:



zakrapiania i przemywania oczu (w postaci kropli do oczu stosowany jest w celu nawilżania gałki ocznej),

płukania nosa podczas infekcji,

nawilżania błony śluzowej nosa,

płukania i nawilżania błony śluzowej gardła,

do przemywania skóry np. przy wyprysku alergicznym,

do przepłukiwania ran i otarć przed zastosowaniem preparatów odkażających.

Chlorek sodu w postaci kropli stosowany jest także do nawilżania soczewek kontaktowych i przepłukiwania oczu.

Chlorek sodu stosowany jest również do inhalacji i nebulizacji w celu nawilżenia błony śluzowej, a także rozcieńczania leków stosowanych w ostrych i przewlekłych schorzeniach górnych i dolnych dróg oddechowych.

Dożylnie roztwór chlorku sodu stosowany jest m.in. przy odwodnieniu, podczas zabiegów chirurgicznych, u pacjentów po oparzeniach, a także przy zaburzeniach elektrolitowych, które związane są np. z biegunką lub wymiotami.

Dożylne dawkowanie chlorku sodu zależne jest m.in. od masy ciała oraz stanu zdrowia chorego.

Sól fizjologiczna może być bezpiecznie stosowana zewnętrznie i do inhalacji u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią, a także u niemowląt. Dożylne stosowanie chlorku sodu odbywa się pod kontrolą lekarza z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań.

Skutki uboczne stosowania chlorku sodu i interakcje z lekami

W przypadku zewnętrznego stosowania roztworu chlorku sodu sporadycznie występują działania niepożądane i objawy nadwrażliwości – roztwór chlorku sodu zwykle nie powoduje podrażnień i odczynów alergicznych. Podczas zakrapiania lub płukania oczu roztworem chlorku sodu mogą występować łagodne objawy podrażnienia.

W przypadku dożylnego podawania roztworu chlorku sodu mogą wystąpić objawy przewodnienia m.in. wzrost temperatury ciała, wymioty, wzmożone napięcie skóry, miejscowe i uogólnione obrzęki, ból głowy, zawroty głowy, splątanie, śpiączka.

Działania niepożądane związane są przede wszystkim z przedawkowaniem chlorku sodu.

W czasie dożylnego stosowania roztworu chlorku sodu nie należy stosować innych leków zawierających jony chlorkowe i jony sodowe.

Przeciwwskazania do stosowania chlorku sodu

Chlorek sodu nie może być stosowany u chorych, u których zdiagnozowano m.in.:

niewydolność nerek z bezmoczem,

obrzęk płuc,

zbyt niskie stężenie potasu we krwi,

podwyższone stężenie chloru we krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania roztworu chlorku sodu m.in. w przypadku niewydolności serca, u chorych z obrzękami i w stanie przedrzucawkowym.

