Jak prawidłowo nawadniać organizm? Sprawdź, czy robisz to dobrze

Woda jest jednym z kluczowych składników ludzkiego organizmu. Warunkuje jego prawidłowe funkcjonowanie na wielu różnych poziomach. Odgrywa bardzo ważną rolę w procesie trawienia i termoregulacji, czyli utrzymywania prawidłowej temperatury ciała. Uczestniczy w transportowaniu składników odżywczych oraz wydalaniu toksyn z ustroju. Gwarantuje prawidłową ruchomość stawów. Chroni mózg i inne narządy przed uszkodzeniem. Właściwe nawodnienie pozwala człowiekowi dobrze funkcjonować – zarówno w aspekcie fizycznym, jak i poznawczym. Niestety wiele osób dostarcza organizmowi wodę w nieodpowiedni sposób i popełnia przy tym sporo błędów, które znacznie obniżają efektywność całego procesu.

Błąd 1: Picie zbyt małych ilości wody w ciągu dnia

Szacuje się, że dorosły człowiek powinien wypijać minimum 2 litry wody dziennie. W przypadku kobiet w ciąży, mężczyzn oraz matek karmiących piersią to zapotrzebowanie jest nieco większe i wynosi odpowiednio 2,25, 2,5 i 2,75 l na dobę. Ilość wody, jaka powinna być dostarczona do organizmu zależy również od aktywności fizycznej, wieku oraz temperatur panujących na zewnątrz. Jak wyliczyć odpowiednią „dawkę” płynów w ciągu dnia? To proste. Pojemność jednej zwykłej szklanki wynosi 250 mililitrów. Oznacza to, że powinniśmy wypijać około 8-10 szklanek wody dziennie.

Błąd 2: Picie wody dopiero wtedy, gdy czujemy pragnienie

Sięgasz po wodę, by ugasić pragnienie? Wbrew pozorom to duży błąd. Odczuwanie potrzeby uzupełnienia płynów oznacza, że organizm jest już w pewnym stopniu odwodniony. Dlatego nie czekaj aż zachce ci się pić. Trzymaj wodę zawsze pod ręką. Wszędzie zabieraj ze sobą butelkę z wodą lub bidon – do pracy, w podróż, na spacer, piknik, trening etc. Pij co kilkanaście minut, także wtedy, gdy nie czujesz pragnienia.

Błąd 3: Zbyt szybkie nawadnianie organizmu

Chcesz natychmiast ugasić pragnienie i wypijasz dużą ilość wody jednym tchem? W ten sposób wcale nie nawodnisz organizmu, a jedynie obciążysz nerki, które szybko wydalą płyny. Co lepiej zrobić? Przyjmować niewielkie ilości wody w krótkich odstępach czasu. Zamiast opróżniać całą szklankę od razu, pij małymi łykami, ale częściej.

Błąd 4: Picie alkoholu w upalne dni

Picie alkoholu, wbrew temu, co zwykło się powszechnie uważać, nie jest sposobem na nawodnienie organizmu. Wręcz przeciwnie. Należy pamiętać, że „napoje wyskokowe” mają właściwości moczopędne (wzmagają pracę nerek i powodują szybsze wydalanie wody i elektrolitów z organizmu). Ich nadmierne spożycie przynosi więc często skutek odwrotny od zamierzonego i prowadzi do odwodnienia.

Błąd 5: Picie słodkich, gazowanych napojów zamiast wody

Picie słodkich, gazowanych napojów nie sprzyja nawodnieniu organizmu. Dostarcza mu jedynie prostych węglowodanów i „pustych” kalorii. Najlepiej sięgać po „czystą” niegazowaną wodę. Możesz dodać do niej limonkę, cytrynę, miętę lub ulubione owoce. Dzięki temu polepszysz jej smak. Dobrym pomysłem jest również przyrządzanie naparów ziołowych, na przykład na bazie melisy, szałwii czy rumianku.

Jakie są skutki niewłaściwego nawadniania organizmu?

Przyjmowanie zbyt małych ilości wody skutkuje odwodnieniem organizmu. To stan groźny dla zdrowia i życia człowieka. Może prowadzić do zaburzeń w pracy wielu narządów, między innymi serca, nerek czy mózgu. Osoba, która nie przyjmuje wystarczającej ilości płynów ma zaburzenia widzenia i koncentracji. Cierpi na zawroty głowy. Rzadko oddaje mocz. Nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Skrajne odwodnienie organizmu może skończyć się śmiercią.

