Kto powinien obawiać się wysokich temperatur w upały – wskazuje dr Michał Sutkowski

Wysokie temperatury są niebezpieczne dla zdrowia. Mogą spowodować m.in. odwodnienie lub udar, które zdarza się, że kończą się śmiercią. Na negatywne skutki działania wysokich temperatur narażone są zwłaszcza dzieci do 5 roku życia oraz osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz pacjenci, którzy leczą się na choroby przewlekłe. Dr Michał Sutkowski wymienia, o kogo chodzi:

Mowa o osobach chorych z nadciśnieniem, po udarach, z cukrzycą, chorobami metabolicznymi, z immunosupresją (obniżoną odpornością), otyłością, niepełnosprawnych oraz chorych na nowotwory. Upały źle znoszą również osoby, które biorą leki moczopędne, cholinergiczne (stosowane m.in. w terapii astmy oskrzelowej, chorobach spastycznych jelit), leki na nadciśnienie tętnicze oraz sterydy.

Nie wychodź z domu w upały

Kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni Celsjusza, przebywanie na dworze może mieć skutki groźne dla zdrowia. Zdaniem eksperta, najlepiej wtedy nie wychodzić z domu, jeśli nie musimy. Zalecenie dotyczy nie tylko małych dzieci, seniorów i chorych, ale także osób, którym „nic nie dolega”. Dr Michał Sutkowski przestrzega:

Długotrwałe przebywanie w wysokiej temperaturze powoduje, że organizm nagrzewa się. Zaczynamy się intensywnie pocić, ponieważ w ten sposób się schładzamy. Kiedy trwa to zbyt długo, dochodzi do znacznych ubytków wody i elektrolitów, co wpływa niekorzystnie na stan zdrowa.

Skutki przebywania w upale

Najczęstszym skutkiem przebywania w wysokich temperaturach jest odwodnienie. Przydarza się zwłaszcza osobom, które mało piją. Pierwszym sygnałem, że jesteśmy odwonieni, jest silne pragnienie. Kolejne to uczucie pobudzenia, zaniepokojenia i lęku. Odwodnienie prowadzi też do spadku ciśnienia, którego następstwem może być omdlenie. Skutkiem odwodnienia są też tzw. skurcze cieplne, które występują zwłaszcza u osób starszych. Są to najczęściej skurcze łydek, ale mogą też wystąpić np. skurcze brzucha. Pojawiają się zwykle w nocy, nie kiedy przebywamy na słońcu. Najgroźniejszy dla organizmu jest jednak szok termiczny. Może przydarzyć się, gdy przebywamy w bardzo nagrzanym pomieszczeniu, na przykład w samochodzie. Dlatego nie wolno, nawet na chwilę zostawiać w nim zwłaszcza dzieci. Ekspert przestrzega:

Skutkiem przebywania w silnie nagrzanych pomieszczeniach mogą być: gorączka, porażenie układu oddechowego, utrata przytomności, a nawet zgon.

Najgroźniejszym ze skutków przebywania na słońcu jest udar cieplny

Przegrzanie organizmu na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych zaburza działanie mechanizmów regulujących temperaturę w organizmie i może skończyć się udarem cieplnym. Do pierwszych objawów udaru cieplnego należą: znużenie, ból i zawroty głowy, nudności oraz uczucie niepokoju. Może pojawić się również wysoka gorączka, przyspieszenie tętna i częstotliwości oddechów. Grozi to utratą przytomności i stanowi zagrożenie dla życia chorego.

W przypadku udaru, zanim chory trafi do szpitala, pomoc należy rozpocząć od schłodzenia organizmu. Dobrym sposobem jest owijanie wilgotnymi tkaninami osoby, która jest „przegrzana”. Choremu można podać też chłodne płyny do picia, może to być najlepiej wodę z odrobiną soli – wskazuje dr Sutkowski.

Co pić w upały?

W upały powinniśmy pić ok. 3 litry płynów. Należy pić często, w małych ilościach. Najlepsza jest, zdaniem eksperta, woda z dodatkiem elektrolitów lub napoje izotoniczne. Jeżeli ich nie mamy, możemy pić wodę mineralną lub zrobić domowy izotonik. Nie jest wskazane natomiast picie wody przegotowanej z czajnika, gdyż nie zawiera ona minerałów i elektrolitów. Jeśli sięgamy po nią w upał, dobrze jest dosypać do niej odrobinę soli.

