Nagła utrata wagi może być objawem popularnej choroby tarczycy

Nadczynność tarczycy to jedna z najczęstszych chorób endokrynologicznych. Dotyka ona około 1-2 procent dorosłych Polaków, zazwyczaj są to głównie kobiety w wieku 20-40 lat. Jest to zaburzenie, w którym tarczyca produkuje za dużo hormonów w stosunku do potrzeb organizmu. Zakres objawów nadczynności tarczycy u chorych może być różny. Jednym z symptomów jest nagła utrata wagi. Choć dla wielu osób jest to czymś pozytywnym, to należy obserwować swój organizm, ponieważ może to świadczyć właśnie o nieprawidłowej pracy tarczycy.

Nagła utrata wagi a nadczynność tarczycy

Jeśli nie jesteście na diecie, a zauważacie nagle, że chudniecie – wbrew pozorom może to być bardzo zły znak. Takie szybkie chudnięcie nie powinno być przez was lekceważone – może być to jeden z symptomów nadczynności tarczycy. Wasze zaniepokojenie powinien wzbudzić spadek wagi o około 10 procent lub więcej na przestrzeni 6 miesięcy. Dotyczy to sytuacji, gdy takie chudnięcie nie jest spowodowane dietą lub intensywnym wysiłkiem fizycznym.

Praca tarczycy wpływa na wiele procesów w naszym organizmie, działa również na przemianę materii. W przypadku nadczynności tarczycy nadmierne wydzielanie hormonów odpowiada za przyspieszenie procesów metabolicznych, a to z kolei powoduje spadek wagi.

Inne objawy nadczynności tarczycy

Pozostałe objawy, które mogą towarzyszyć nadczynności tarczycy, poza nagłą utratą kilogramów, to również:



drżenie rąk,

wzmożona potliwość,

nerwowość, drażliwość,

uczucie gorąca,

uczucie kołatania serca,

wypadanie włosów,

zaburzenia miesiączkowania, niepłodność,

częstsze oddawania stolca,

biegunka.

U osób starszych z niedoczynnością tarczycy objawy mogą być słabsze, a dominować może osłabienie oraz problemy ze strony układu krążenia.

Jakie są przyczyny chorej tarczycy?

Najczęstszymi przyczynami nadczynności tarczycy w naszym kraju są:



guzki tarczycy,

choroba Gravesa-Basedowa (jest to sytuacja, kiedy własne przeciwciała pobudzają tarczycę do produkcji hormonów).

Do rzadszych przyczyn tej choroby należy podostre zapalenie tarczycy, które jest związane z wcześniejszą infekcją wirusową. Nadczynność tarczycy może wynikać również z poporodowego zapalenia tarczycy.

Jakie mogą być inne przyczyny utraty wagi?

Przyczyny chorobowe utraty wagi, poza nadczynnością tarczycy, to również:



cukrzyca,

choroby pasożytnicze,

przewlekłe nieswoiste choroby zapalne jelit,

celiakia,

nowotwory złośliwe,

choroby wrzodowe,

AIDS.

Co zrobić w przypadku nagłej utraty wagi?

Jeśli masa ciała spada w szybkim czasie bez konkretnego powodu – należy skonsultować się z lekarzem. Żeby znaleźć powód takiego stanu, przeprowadzi on dokładny oraz wnikliwy wywiad z pacjentem. Wskazane są także następujące badania:



badanie krwi,

badania fizykalne (powiększonych węzłów chłonnych, badanie piersi, jąder, badanie ginekologiczne, per rectum, badanie skóry),

badanie krwi – morfologia,

badanie krwi – markery nowotworowe,

USG jamy brzusznej,

badanie rentgenowskie klatki piersiowej.

Czytaj też:

Choroby tarczycy – najczęściej diagnozowane, objawy, przyczyny i ich leczenieCzytaj też:

Jak przytyć? Czy istnieją skuteczne sposoby, aby przybrać na wadze szybko i zdrowo?