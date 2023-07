Choroby tarczycy – najczęściej diagnozowane, objawy, przyczyny i ich leczenie

Choroby tarczycy to najczęściej diagnozowane choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego. Szacuje się, że nawet ¼ Polaków może cierpieć na choroby gruczołu tarczycowego. Są one znacznie częściej diagnozowane u kobiet, co ma związek m.in. ze zmianami hormonalnymi, które zachodzą w cyklu menstruacyjnym. Jakie choroby tarczycy wyróżniamy? Jakie objawy powinny skłonić do wykonania badań w kierunku schorzeń gruczołu tarczycy? Wyjaśniamy.