Ból brzucha i silne zmęczenie mogą świadczyć o raku jelita grubego

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Zapada na niego rocznie około 18 tysięcy osób w naszym kraju. Jeśli jednak jest wcześnie wykryty – może być uleczalny. Nowotwór ten rozwija się powoli. Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet, rzadko chorują na niego osoby przed 40. rokiem życia. Szczyt zachorowalność na raka jelita grubego występuje u osób po 70. roku życia. Zwiększone ryzyko zachorowania wynika z uwarunkowań genetycznych, nieprawidłowej diety oraz nadużywania alkoholu, papierosów i siedzącego trybu życia. Jest również związane ze stanami zapalnymi jelit.

Ból brzucha i silne zmęczenie jako objaw raka jelita grubego

Objawy tego nowotworu są uzależnione od stopnia zaawansowania choroby. We wczesnych stadiach nowotworu jelita grubego symptomy są zazwyczaj niespecyficzne i mogą sugerować mniej groźne dolegliwości. Jednym z objawów jest ból brzucha, któremu często towarzyszą skurcze. Występuje on jednak tylko u części chorych i zazwyczaj pojawia się już w zaawansowanych stadiach choroby. Okazjonalne problemy z jelitami mogą być spowodowane zmianą diety, nieodpowiednim odżywianiem lub infekcją wirusową/bakteryjną. Jeśli jednak objawy utrzymują się przez dłuższy czas – należy skonsultować się z lekarzem.

Czujność powinno wzbudzić również ciągłe uczucie zmęczenia i osłabienie organizmu, które jest kolejnym objawem tego nowotworu. Jest to jednak bardzo niejednoznaczny symptom, dlatego często jest przez nas pomijany, lekceważony, a także mylony z konsekwencją na przykład intensywnego trybu życia. Należy pamiętać, że te objawy mogą być związane z rozwojem raka, jednak mogą pojawiać się również przy innych chorobach.

Co jeszcze może świadczyć o nowotworze jelita grubego?

Jest to niezwykle „podstępny” nowotwór. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby. Zdarza się, że rak jelita grubego w początkowym stadium nie daje żadnych niepokojących sygnałów. Pierwsze objawy są na tyle niespecyficzne, że mogą też umykać pacjentom. Poza bólem brzucha i osłabieniem organizmu objawami nowotworu jelita grubego jest również:

obecność krwi w stolcu,

krwawienie z odbytnicy,

zaparcia,

biegunki,

zmiana w kształcie i rozmiarach stolca,

zmiana rytmu wypróżnień,

powtarzające się epizody parcia na stolec, po których nie udaje się go oddać.

Do zaawansowanych objawów nowotworu jelita grubego zalicza się z kolei:



Co robić, żeby uniknąć zachorowania na raka jelita grubego?

Ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego zmniejsza:



regularna aktywność fizyczna,

zdrowa dieta – ograniczenie tłuszczów (zwłaszcza tych pochodzenia zwierzęcego),

zmniejszenie spożycia alkoholu,

regularne spożywanie świeżych owoców i warzyw.

Trzeba jednak pamiętać, że zmniejszenie ryzyka rozwoju raka jelita grubego nie sprawi, że będzie ono całkowicie wyeliminowane. Ważna jest więc profilaktyka – osoby po 50. roku życia powinny wykonywać co najmniej jedno okresowe badanie, które pozwoli na wykrycie tej choroby. Takimi najczęściej zalecanymi badaniami są:



testy na ukrytą krew w stolcu,

kolonoskopia,

badanie kontrastowe jelita grubego.

W Polsce działa program badań przesiewowych raka jelita grubego. Dzięki niemu możliwe jest wczesne wykrycie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia. To z kolei zwiększa szanse na jego wyleczenie, a co za tym idzie – dłuższe przeżycie.

