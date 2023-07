Skurcze palców u stóp mogą wskazywać na poważne choroby. Na liście jest cukrzyca

Skurcze palców u stóp to dość bolesna przypadłość. Zwykle występuje po intensywnym treningu lub wysiłku fizycznym. Dlatego spora część osób składa ją na karb przeciążenia. Bardzo często u podłoża tej dolegliwości leżą również zmiany hormonalne bądź zaburzenia równowagi elektrolitowej organizmu, a dokładniej mówiąc niedobory pierwiastków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu kostno-mięśniowego – między innymi potasu, magnezu czy wapnia. Należy jednak zauważyć, że opisany objaw może być też sygnałem alarmowym wskazującym na rozwój poważnych problemów zdrowotnych. Sprawdź, o jakich zaburzeniach mowa.

Skurcze palców u stóp a cukrzyca

Cukrzyca to problem cywilizacyjny. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia cierpi na nią już ponad 3 miliony Polaków. Choroba rozwija się powoli i podstępnie. Niejednokrotnie pierwsze sygnały, podwyższonego stężenia glukozy we krwi są bagatelizowane. Mowa tu o oznakach, takich jak: nadmierne pocenie się, częste oddawanie moczu, wzmożone łaknienie i pragnienie, uczucie suchości w ustach, tycie lub utrata masy ciała, osłabienie, trudności ze skupieniem uwagi czy wymienione wcześniej skurcze palców u stóp. Pojawiają się one, gdy w przebiegu schorzenia dochodzi do stopniowego uszkadzania nerwów. Nierzadko towarzyszy im uczucie mrowienia lub drętwienia w nogach.

Leczenie cukrzycy opiera się przede wszystkim na podawaniu insuliny. Chory musi stale kontrolować stężenie glukozy we krwi. Jej zbyt wysoki poziom w organizmie może bowiem doprowadzić do wielu poważnych zaburzeń. Na liście powikłań cukrzycowych znajduje się niewydolność nerek, udar mózgu, zawał serca, kwasica ketonowa, stopa cukrzycowa, choroby nowotworowe i retinopatia cukrzycowa. Bardzo dużą rolę w terapii cukrzycy odgrywa właściwa dieta oraz regularna aktywność fizyczna (na przykład kilkunastominutowy spacer w niezbyt szybkim tempie).

Skurcze palców u nóg jako objaw choroby Addisona

Choroba Addisona to niedoczynność kory nadnerczy. Schorzenie ma podłoże autoimmunologiczne. Organizm pacjenta wytwarza przeciwciała, które atakują nadnercza. Wywołują stan zapalny i doprowadzają do ich zniszczenia. Po czym można rozpoznać, że gruczoły nie pracują prawidłowo? Pierwszym niepokojącym objawem jest zmęczenie i osłabienie (głównie w trakcie wysiłku fizycznego lub po zakończeniu aktywności). W miarę upływu czasu pojawiają się również inne symptomy – skurcze palców u nóg, utrata apetytu, spadek masy ciała, ciemne plamy widoczne na skórze czy niskie ciśnienie tętnicze krwi i dolegliwości ze strony układu pokarmowego (wymioty, biegunki, bóle brzucha etc.).

W początkowej fazie choroby nasilenie objawów nie jest duże, co znacznie utrudnia postawienie właściwego rozpoznania. Kluczowe znaczenie w procesie diagnostycznym ma wywiad medyczny, badania fizykalne i laboratoryjne (głównie na obecność hormonów), a także testy stymulacyjne. Choremu podaje się dożylnie lub domięśniowo syntetyczną kortykotropinę, czyli hormon, którego zadaniem jest pobudzanie kory nadnerczy. Następnie dokonuje się pomiarów stężenia kortyzolu w organizmie. Niekiedy lekarz może zlecić wykonanie USG i tomografii komputerowej. Leczenie choroby przebiega objawowo i polega na przyjmowaniu hormonów. Należy pamiętać, że nieleczona choroba Addisona zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjenta. Może doprowadzić do wystąpienia poważnych powikłań w postaci przełomu tarczycowego. Dochodzi wówczas do nasilenia się symptomów nadczynności tarczycy. Stan ten stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga pilnej hospitalizacji.

Skurcze palców u stóp w wyniku odwodnienia

Skurcze palców u stóp mogą pojawić się również wówczas, gdy nie dostarczamy organizmowi odpowiedniej ilości płynów. Odwodnieniu towarzyszą również bóle i zawroty głowy. Pojawia się problem z oddawaniem moczu, wzmożone pragnienie, senność i rozdrażnienie. W przebiegu zaburzeń dochodzi do przyspieszenia rytmu serca skóra traci swoją elastyczność. Spada ciśnienie tętnicze krwi. Mogą pojawić się drgawki oraz problemy z koncentracją. W skrajnych przypadkach odwodnienie może doprowadzić do śmierci. Dlatego nie należy go bagatelizować. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i seniorów. W tej grupie osób głównym objawem jest nie tylko wzmożone pragnienie, ale również bladość skóry i suchość błon śluzowych. Leczenie polega na uzupełnieniu niedoborów wody.

Czytaj też:

Masz stan przedcukrzycowy? Zastosuj te patenty, aby nie rozwinął się w cukrzycęCzytaj też:

Ból nóg po przejściu określonego dystansu oznacza chromanie przestankowe. Skąd taki objaw?

Źródło: viamedica.pl