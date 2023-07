Meteopatia, czyli dolegliwości związane ze zmianą pogody. Co czeka nas w najbliższym czasie?

Ostatnio w Polsce dochodzi do nagłych zmian pogody. Skutki tego możemy odczuć również w swoim samopoczuciu poprzez uczucie senności i letargu. Takie pogodowe rewolucje mogą jednak również wzmagać niektóre dolegliwości i mieć dosłowne przełożenie na nasze zdrowie. Chodzi o meteopatię, czyli niekorzystną reakcję organizmu na nagłe zmiany pogody.

Meteopatia – czym jest i kto jest na nią narażony?

To, jak warunki pogodowe wpływają na nasze samopoczucie, jest kwestią bardzo indywidualną. U niektórych ludzi pojawiają się predyspozycje do nadwrażliwości na zmianę pogody. Meteopatia sama w sobie nie jest chorobą, nie wymaga także leczenia. Dla wielu osób potrafi być jednak prawdziwą zmorą. Zmiany pogody mogą istotnie wpływać na samopoczucie oraz zdrowie. Mogą to być dolegliwości (wywołane przez środowisko atmosferyczne) natury fizycznej, na przykład różnego rodzaju bóle, jak i psychicznej, na przykład obniżenie nastroju. Natężenie objawów zależy między innymi od:



płci (kobiety są bardziej wrażliwe na nasilenie dolegliwości związanych z wahaniami atmosferycznymi),

wieku (im bliżej wieku średniego, tym dokuczliwość objawów może być większa),

kondycji psychofizycznej,

przebytych chorób (osoby cierpiące na niektóre choroby odczuwają wpływ warunków środowiskowych bardziej niż osoby zdrowe),

siły bodźca pogodowego.

Pogodowa huśtawka, czyli ciepłe dni mieszające się z opadami deszczu, burzami i spadkiem temperatury, mogą powodować pewne reakcje organizmu u niektórych osób. Najbardziej narażeni są seniorzy i osoby przewlekle chore. Częściej na dolegliwości związane ze zmianą pogody uskarżają się także mieszkańcy miast. Wrażliwość organizmu na pogodę jest jednak w dużej mierze cechą indywidualną.

Jakie objawy mogą występować przy zmianie pogody?

Objawy wywołane zmianą warunków atmosferycznych mogą być bardzo różne. Każdy meteopata takie dolegliwości może odczuwać inaczej, jednak do głównych i najczęstszych symptomów zalicza się między innymi:



ogólne osłabienie,

ból głowy,

ból mięśni i stawów,

senność lub bezsenność,

zaburzenia koncentracji i uwagi,

wahania nastroju,

skoki ciśnienia tętniczego krwi,

puchniecie dłoni i stóp,

pogłębienie stanów depresyjnych.



Osoby, które cierpią na przykład na choroby serca lub układu oddechowego mogą skarżyć się na nasilenie dolegliwości związanych z tymi schorzeniami. Niektórzy ludzie mogą odczuwać też bolesność w miejscu blizn na ciele lub przebytych złamań.

Jak radzić sobie podczas wahań pogodowych?

Dolegliwości, które występują przy nagłych zmianach pogody, można leczyć jedynie objawowo. Gdy pojawiający się ból głowy jest bardzo dokuczliwy – należy wziąć środek przeciwbólowy, podobnie w przypadku bólu stawów czy bólu mięśni. Wielu osobom podczas borykania się z nieprzyjemnymi skutkami wahań pogodowych ulgę może przynieść również:



joga i medytacja,

ćwiczenia fizyczne,

napary ziołowe (na przykład melisa czy rumianek).

Ważne jest również zadbanie o higienę snu i przesypianie minimum 7-8 godzin dziennie oraz przebywanie na świeżym powietrzu. Należy także pamiętać o zdrowej diecie, która jest bogata w witaminy i minerały oraz nawodnieniu organizmu. Osoby, które są podatne na odczuwanie skutków wahań pogodowych, powinny także śledzić prognozę biometeorologiczną. Dzięki temu w momencie, kiedy będą wiedziały, że nadchodzą niekorzystnie warunki biometeorologiczne – będą mogły się do tego odpowiednio przygotować i zaplanować swoje aktywności tak, by danego dnia nie forsować się zbytnio. Przez to możliwe będzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprzyjemnych objawów.

