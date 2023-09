Masz te objawy? Uważaj, mogą wskazywać na problemy z jelitami

Słysząc hasło „problemy z jelitami” w pierwszej kolejności na myśl przychodzą dolegliwości gastryczne. Nieprawidłowości w pracy tej części przewodu pokarmowego bardzo często powodują bóle brzucha, wzdęcia, nudności, wymioty czy zaparcia. Jednak mogą wywoływać również inne, mniej specyficzne objawy, które nie kojarzą się wcale z trawieniem.

Bóle głowy jako objaw problemów z jelitami

Miewasz częste i silne bóle głowy? Mogą one świadczyć o problemach z jelitami. Badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego „The Journal of Headache and Pain” wykazały, że migreny i zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego (takie jak zespół jelita drażliwego i stany zapalne jelit) są ze sobą powiązane, choć natura tych zależności nie została jeszcze do końca poznana. Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię – uporczywe bóle głowy można złagodzić poprzez stosowanie odpowiedniej diety i włączenie do codziennego jadłospisu produktów bogatych w błonnik (razowego pieczywa, pestek dyni, suszonych moreli i śliwek, porzeczek, malin itp.).

Egzema a problemy z jelitami

Badanie z 2018 roku opublikowane w czasopiśmie naukowym „Acta Dermato-Venereologica” wykazało rolę mikroflory jelitowej w atopowym zapaleniu skóry (egzemie). Specjaliści odkryli, że zmieniony mikrobiom jelitowy może korelować z objawami AZS, takimi jak zaczerwienie i świąd skóry, a także różnego rodzaju wypryski. Uboga flora jelitowa upośledza proces dojrzewania komórek odpornościowych, co sprzyja rozwojowi przewlekłego stanu zapalnego w układzie pokarmowym, który może obejmować również inne narządy, w tym skórę (największy organ ludzkiego organizmu). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – egzema może wystąpić w każdej grupie wiekowej, także u bardzo małych dzieci (niemowląt).

Stres i chroniczne zmęczenie a problemy z jelitami – co je łączy?

Badacze podkreślają, że 95 proc. serotoniny (hormonu odpowiedzialnego za poczucie szczęścia i dobre samopoczucie) powstaje w jelitach. Naukowców nie dziwi więc związek występujący między poziomem odczuwanego stresu a zdrowiem układu pokarmowego. Wykazano również istnienie znaczących zależności między chronicznym zmęczeniem a dolegliwościami gastrycznymi (w tym przede wszystkim zaparciami).

Jak zadbać o jelita?

Zastanawiasz się, co zrobić, by uniknąć problemów z jelitami? W tym przypadku kluczowe znaczenie ma nie tylko dieta, ale również odpowiednie nawodnienie organizmu. Utrzymywanie właściwego poziomu wody w organizmie wspomaga pracę układu pokarmowego i usprawnia proces formowania mas kałowych, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia zaparć. Warto też unikać używek – palenia tytoniu i picia alkoholu.

