Strzelające stawy mogą zwiastować poważne problemy. Nie lekceważ tego objawu

Przyczyny trzaskania w stawach bywają różne. Najczęściej „strzelanie” w kolanach, palcach czy nadgarstkach to skutek uboczny długiego siedzenia i utrzymywania ciała w jednej pozycji. Sprzyja mu nie tylko brak aktywności fizycznej, ale również otyłość, przeciążenia stawów oraz wahania hormonalne. Zwykle „chrupanie” mija samoistnie po rozruszaniu się. Gdy nie ustępuje albo często nawraca, warto zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Ten objaw może bowiem świadczyć o rozwoju poważnych schorzeń.

Strzelające stawy a choroby reumatyczne

Strzelające stawy mogą być wczesnym objawem chorób o podłożu reumatycznym, na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów. Kiedy „chrupanie” w kolanie czy nadgarstku powinno nas zaniepokoić? Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty, gdy tego typu odgłosom towarzyszy ból, uczucie przeskakiwania kości, a także zaczerwienienie i obrzęk skóry widoczne w okolicy stawu czy ograniczenie jego ruchomości. W takiej sytuacji najlepiej od razu udać się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie do ortopedy, który zdiagnozuje przyczynę problemu i wdroży odpowiednią terapię.

Nieleczone reumatoidalne zapalenie stawów prowadzi do powstania wielu patologicznych zmian w układzie kostnym. Nierzadko skutkuje deformacją stawu, w którym toczą się procesy chorobowe. Może też doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego upośledzenia funkcji danej struktury, a co za tym idzie niepełnosprawności. Dlatego nie należy lekceważyć trzaskania czy „chrupania” w stawach i reagować tak szybko, jak się da.

Trzaskanie w stawach jako objaw chrondomolacji

Chrondomolacja to nic innego jak rozmiękczenie chrząstki stawowej. W przebiegu choroby zmienia się jej struktura. Chrząstka staje się włóknista. W dodatku ma liczne pęknięcia. Po czym rozpoznać to schorzenie? „Strzelanie” w stawach nie jest jedynym objawem. Inne symptomy to trudności w poruszaniu się (najwięcej problemów sprawia wchodzenie po schodach), ból odczuwany podczas chodzenia, opuchlizna stawu. Chrondomolacja najczęściej dotyczy rzepki.

Choroba ma cztery stopnie zaawansowania. Leczenie zależy od nasilenia patologicznych zmian. Zazwyczaj pacjentom zaleca się rehabilitację (ćwiczenia wzmacniające mięśnie, które podpierają stawy), noszenie specjalnych stabilizatorów, zastrzyki z kwasu hialuronowego, terapię komórkami macierzystymi lub osoczem bogatopłytkowym. Niekiedy jedynym sposobem na przywrócenie prawidłowej funkcji chorego stawu jest interwencja chirurgiczna.

Strzelające stawy mogą mieć inne przyczyny

Trzaskanie w stawach może być również sygnałem odwodnienia. Gdy podaż wody nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb organizmu, płyny dostarczane do ustroju są zagospodarowywane przez najważniejsze narządy, niezbędne do utrzymania funkcji życiowych, czyli mózg, płuca i serce. Układ kostny pozbawiony odpowiedniej ilości wody nie działa prawidłowo. Pojawia się zjawisko tarcia stawów o siebie, co wywołuje charakterystyczne odgłosy przypominające strzelanie lub chrupanie. Tego typu dolegliwości mogą również wynikać z niedoboru mikroelementów, które wspierają prawidłową pracę układu kostnego, na przykład wapnia, kwasów omega-3, białka czy witamin z grupy B i C.

