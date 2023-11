Stolec tłuszczowy może być objawem poważnej choroby. Nie lekceważcie tego

Organizm na bardzo wiele sposobów może dawać nam znać, że nasze zdrowie szwankuje. Okazuje się, że objaw tego możemy zauważyć również podczas wizyty w toalecie. Może to świadczyć między innymi o przewlekłym zapaleniu trzustki, czyli poważnej chorobie, która rozwija się dość niepostrzeżenie, a jej objawy często są bagatelizowane

Stolec tłuszczowy jako objaw przewlekłego zapalenia trzustki

Jednym z objawów przewlekłego zapalenia trzustki jest stolec tłuszczowy. Jest to stolec, w którym znajduje się zwiększona ilość tłuszczu. Ma on także nieprzyjemny, gnilny zapach. Z wyglądu jest połyskliwy i „maźliwy”, a na jego powierzchni można zauważyć krople tłuszczu (mogą być one też widoczne w wodzie w muszli klozetowej). Dodatkowo z uwagi na to, że w takim stolcu znajduje się tłuszcz – trudno go spłukać w toalecie.

Przewlekłe zapalnie trzustki jest stanem, kiedy narząd ten nie wydziela odpowiednich enzymów do trawienia tłuszczów, stąd właśnie pojawia się ten specyficzny objaw podczas występowania tej choroby. Tłusty stolec można zaobserwować zwłaszcza po posiłkach o dużej zawartości tłuszczu.

Jakie są inne objawy przewlekłego zapalenia trzustki?

W zależności od tego, co jest przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki – może mieć ono różny przebieg. Na początku u chorego zazwyczaj występują nawracające epizody ostrego zapalenia trzustki. Objawy przewlekłego zapalenia trzustki to między innymi ból brzucha – często jest on bardzo silny i pojawia się okresowo, najczęściej w śródbrzuszu. Nasila się on od 15 do 30 minut po zjedzeniu posiłku. W związku z tym objawem chorzy często ograniczają spożywanie jedzenia, co może skutkować również znaczną utratą masy ciała.

Dodatkowo występują także:



wzdęcia,

niestrawność,

odbijanie się,

dyskomfort w jamie brzusznej,

biegunki,

nudności,

wymioty.

Stolec tłuszczowy – inne choroby, o jakich może świadczyć

Pojawienie się stolca tłuszczowego nie świadczy jedynie o przewlekłym zapaleniu trzustki. Może być to także objawem innych chorób trzustki, na przykład nowotworu trzustki, torbieli, kamicy trzustkowej, ale również mukowiscydozy oraz zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki. Może świadczyć również o chorobach wątroby i dróg żółciowych, na przykład nowotworach, ale także zarośnięcia dróg żółciowych, kamicy żółciowej czy cholestatycznej chorobie wątroby. Symptom ten może być również oznaką chorób jelit takich jak:

celiakia,

zespół złego wchłaniania,

zespół SIBO,

poważne infekcje jelitowe.

Zwiększoną zawartość tłuszczu w kale może powodować także zażywanie niektórych leków, między innymi przeciwgrzybiczych, przeciwpadaczkowych czy przeciwnowotworowych. Takie działanie mają również leki obniżające poziom cholesterolu.

