Nagły spadek masy ciała może być objawem raka trzustki. Nie lekceważcie tego

Objawy nowotworu trzustki pojawiają się dopiero w zaawansowanym stadium choroby, przez co diagnostyka jest bardzo utrudniona. Dodatkowo wiele symptomów możemy ignorować, myśląc, że są wynikiem zmęczenia, intensywnego trybu życia lub konsekwencją innej choroby.

Nagły spadek masy ciała a nowotwór trzustki

Jednym z objawów raka trzustki jest nagła utrata masy ciała. Dotyczy to sytuacji, gdy chudnięcie nie jest wynikiem rygorystycznej diety lub wzmożonej aktywności fizycznej. Ten objaw bardzo często można łatwo zlekceważyć, zrzucając przyczynę na przykład na nadmierny stres lub dużą ilość obowiązków.

Chory odczuwa także utratę apetytu oraz uczucie sytości jeszcze przed zjedzeniem posiłku. To między innymi sprawia, że taka osoba je mniej, a w konsekwencji w krótkim czasie dochodzi do dużej utraty wagi. Towarzyszy temu też ogólne osłabienie, a także mdłości i wymioty.

Jakie są inne objawy nowotworu trzustki?

Jak już wspomnieliśmy – nowotwory złośliwe trzustki przez bardzo długi czas mogą nie dawać żadnych objawów. Do pozostałych symptomów świadczących o tej chorobie zalicza się dyskomfort w górnej części brzucha, a także zmianę zapachu stolca (ma on wtedy także tłuszczowy charakter).

Do objawów zaawansowanego raka trzustki należy:



świąd skóry,

żółtaczka,

bóle brzucha lub pleców (charakterystyczne jest promieniowanie bólu od pępka obustronnie ku tyłowi do kręgosłupa),

cukrzyca

zakrzepica żylna,

krwawienie z przewodu pokarmowego

powiększenie śledziony,

niedrożność dwunastnicy,

wodobrzusze.

Zdarza się jednak, że powyższe objawy występują dopiero w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Trzeba pamiętać o tym, że wczesne wykrycie nowotworu jest niezmiernie ważne, ponieważ daje możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia, a przez to większe szanse na wyzdrowienie.

Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór trzustki?

Czynnikami, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka trzustki, jest między innymi palenie papierosów – u osób, które nie palą papierosów, ryzyko to jest znacznie mniejsze. Uważa się, że czynnikiem karcynogennym są nitrozaminy zawarte w dymie tytoniowym. Również osoby z otyłością mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na ten nowotwór, powinny więc dążyć do zmiany nawyków żywieniowych, a w konsekwencji – zmniejszenia masy ciała.

Za choroby, które także mogą zwiększać ryzyko zachorowania, uznaje się również cukrzycę oraz przewlekłe zapalenie trzustki. Także regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do stanu zapalnego tego narządu, a przez to zwiększać ryzyko nowotworu trzustki. W uniknięciu raka trzustki może pomóc dieta – jest coraz więcej naukowych dowodów na to, że niewłaściwe odżywianie może sprzyjać zachorowaniu na ten nowotwór.

