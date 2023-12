Chudniesz nagle i bez wyraźnego powodu? Nie lekceważ tego, to może być objaw choroby

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się zwiększonym stężeniem glukozy we krwi. Jest związana z nieprawidłowym wydzielaniem lub działaniem insuliny w organizmie. Zalicza się ją do chorób cywilizacyjnych, które są dużym zagrożeniem dla społeczeństwa. Jest to choroba o charakterze przewlekłym. Szacuje się, że w Polsce blisko 2,7 milionów dorosłych Polaków żyje z cukrzycą. Jeśli jest ona nieleczona – może mieć poważne konsekwencje. Cukrzyca może przebiegać w sposób bezobjawowy i zostać przypadkowo wykryta podczas wykonywania badań przesiewowych. Występują jednak też objawy, które wskazują na to, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego.

Nagły spadek wagi jako objaw cukrzycy

Choć cukrzyca nie kojarzy nam się raczej z chudnięciem, to spadek wagi może być jednym z objawów tej choroby (jeśli nie doszło do zamiany w nawykach żywieniowych). Duży, nagły i niewyjaśniony spadek masy ciała może świadczyć o cukrzycy typu 2.

Wynika to z faktu, że w przebiegu cukrzycy dochodzi do spadku wytwarzania insuliny oraz ograniczenia zdolności magazynowania glukozy w komórkach. Inną przyczyną chudnięcia może być także odwodnienie, które też jest objawem cukrzycy. Pojawić się może wtedy również suchość błon śluzowych, mniejsza elastyczność skóry. Należy jednak pamiętać o tym, że takie objawy mogą występować też w innych chorobach. Nie da się więc rozpoznać cukrzycy jedynie na podstawie samych symptomów, dlatego konieczne jest wykonanie odpowiednich badań.

Jakie są inne typowe objawy cukrzycy?

Pozostałe objawy, które wskazują na możliwość występowania tej choroby, to między innymi:



wielomocz, czyli oddawanie zwiększonej ilości moczu,

rozdrażnienie, nerwowość,

osłabienie oraz senność (spowodowane odwodnieniem),

wzmożone pragnienie,

zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej,

skłonność do ropnych zakażeń skóry,

skłonność do zakażeń układu moczowo-płciowego,

napady głodu,

zaburzenia w funkcjonowaniu wzroku.

Jeśli obawiacie się, że macie cukrzycę – powinniście się skontaktować z lekarzem. Cukrzyca jest bardzo podstępną chorobą, która może rozwijać się przez lata. Dlatego właśnie bardzo ważne jest profilaktyka i wykonywanie badań mających na celu określenie poziomu glukozy we krwi. Pamiętajcie, że nieleczona cukrzyca wykańcza organizm – niezwykle ważna jest więc odpowiedzialność w tej kwestii.

Inne przyczyny nagłej utraty wagi

Choć większość z nas cieszy się, gdy waga zacznie spadać, to zdarza się, że jest to sygnałem ostrzegawczym, który może świadczyć o poważnej chorobie. Gdy chudniemy z niewyjaśnionych przyczyn – nie można tego lekceważyć. Powodem takiej nagłej utraty wagi mogą być między innymi:

problemy z tarczycą,

niewydolność nerek,

zakażenie pasożytami,

niektóre nowotwory.

Pamiętajcie, by nie lekceważyć szybkiego chudnięcia, jeśli występuje ono bez konkretnej przyczyny. Wizyta u lekarza pozwoli wyeliminować lub potwierdzić choroby, które rozwijają się „po cichu”, a następnie wdrożyć odpowiednie leczenie.

Czytaj też:

Jakie objawy daje chora trzustka? Poznaj symptomy najczęściej diagnozowanych chorób tego narząduCzytaj też:

Odkryto nowy sposób na przewidywanie chorób. Wystarczy jedno proste badanie