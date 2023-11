Nieleczona cukrzyca wykańcza organizm. Apel do pacjentów, by byli odpowiedzialni

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Data nie jest przypadkowa. To rocznica urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Cukrzyca: znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny!”

Rodzaje cukrzycy – czym się różnią?

Według statystyk 1 na 10 dorosłych na świecie choruje na cukrzycę, z czego około 90% z nich ma rozpoznaną cukrzycę typu 2. Wyróżniamy również cukrzycę typu 1, typu 3 oraz m.in. cukrzycę ciążową. Każda postać choroby daje nieco inne objawy oraz wymaga różnych metod leczenia.

Cukrzyca typu 1

Zwana jest także cukrzycą młodzieńczą, ponieważ jej pierwsze objawy występują właśnie u dzieci, młodzieży lub u młodych dorosłych. Szczyty zachorowania można zauważyć u dzieci między 10 a 16 rokiem życia oraz rzadziej u osób między 16 a 30 rokiem życia. Choroba zostaje z pacjentem na zawsze. Nieznane są dokładne przyczyny rozwoju cukrzycy typu 1 – wskazuje się na uwarunkowania genetyczne oraz uszkodzenie trzustki w wyniku niszczenia komórek beta, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Objawy zazwyczaj występują nagle, często można zauważyć nadmierne spożywanie płynów, wzmożone oddawanie moczu, znaczną utratę masy ciała oraz męczliwość i senność.

Cukrzyca typu 2

To najczęściej występujący na świecie typ cukrzycy, zwykle dotyczy osób dojrzałych i starszych. Na jej rozwój mają wpływ dwa czynniki: genetyczny oraz otyłość związana ze stylem życia. Choroba postępuje stopniowo, co ma związek z produkcją i wydzielaniem insuliny oraz insulinoopornością. Na początku cukrzyca typu 2 nie daje objawów, dlatego kluczem do zdrowia są badania profilaktyczne – sprawdzanie stężenia glukozy na czczo. Wraz z rozwojem choroby zauważa się wzmożone pragnienie, zmęczenie, częstsze infekcje, w tym układu moczowo-płciowego oraz trudno gojące się rany.

Cukrzyca typu 3

Cukrzyca typu 3 zwana jest cukrzycą wtórną, gdyż powstaje w wyniku chorób prowadzących do uszkodzenia trzustki lub insulinooporności. Do rozwoju cukrzycy typu 3 dochodzi w wyniku przebytych chorób, takich jak: choroba Cushinga, problemy z drogami żółciowymi, przewlekłe zapalenie trzustki (przyczyną może być długotrwałe nadużywanie alkoholu, przewlekła niewydolność nerek, nadczynność przytarczyc oraz palenie tytoniu).

Nieleczona cukrzyca a groźne powikłania

Lekarze i organizacje pacjenckie apelują do pacjentów z cukrzycą, aby o siebie dbali, ponieważ konsekwencje choroby mogą być bardzo poważne. Sama choroba to początek reakcji łańcuchowej, która uruchamia problemy m.in. z sercem, a także z nerkami. Może prowadzić do niewydolności innych narządów, a także do udaru mózgu czy zawału serca.

Nie czekajmy, aż cukrzyca rozwinie się i przejmie nad nami kontrolę, bo drobna zmiana w naszym stylu życia może przynieść długofalowe korzyści. Regularna kontrola choroby pozwala na uniknięcie jej najgroźniejszych powikłań i wpływa na lepsze życie z cukrzycą – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Dodaje, że cukrzyca to bardzo groźna choroba, której nie wolno ignorować ani bagatelizować. Ruch, zdrowe odżywianie, ale także dostępność do nowoczesnych terapii – to wszystko wpisuje się w tegoroczne hasło „Cukrzyca: znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny!”.

