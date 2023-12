Pielęgniarka zignorowała ten niepozorny objaw. Zwiastował raka jelita grubego

Bailey zauważyła pierwsze niepokojące symptomy już w 2021 roku. „Odbijało mi się od pięciu do dziesięciu razy dziennie. To nie było dla mnie normalne. Właściwie rzadko zdarzało mi się bekać. Dlatego zwróciłam na to uwagę” – stwierdziła dziewczyna w rozmowie z mediami. Szybko jednak zbagatelizowała te dolegliwości, składając je na karb niewłaściwej diety i przejedzenia. Z czasem okazało się, że cierpi również na refluks żołądkowo-przełykowy (GERD). Pojawiły się też inne niepokojące symptomy.

Rak jelita grubego w trzecim stadium

Dziewczyna zaczęła uskarżać się na bóle głowy, chroniczne zmęczenie, trudności z wypróżnianiem i utratę apetytu. Tomografia komputerowa przeprowadzona w szpitalu wykazała, że młoda pielęgniarka ma raka jelita grubego w trzecim stadium. „Nigdy nie myślałem, że bekanie będzie zwiastunem tak okropnej choroby. Diagnoza zwaliła mnie z nóg. Pamiętam, że po usłyszeniu rozpoznania stwierdziłam tylko: nie jestem gotowa na śmierć” – powiedziała Bailey. W styczniu 2023 roku pielęgniarka przeszła operację usunięcia guza blokującego okrężnicę. Teraz przechodzi cykle chemioterapii i apeluje do innych, by nigdy nie bagatelizowali stanu zdrowia.

W ciągu 10 miesięcy poprzedzających diagnozę byłam w pełni zdrowa i pełna energii. Ćwiczyłem konsekwentnie 5–6 razy w tygodniu przez co najmniej 14 miesięcy. Rak nie wybiera. Wszystkie zmiany, jakie zauważasz w swoim organizmie, wymagają konsultacji z lekarzem, nawet jeśli zwykle uchodzą one za niegroźne dolegliwości. Moje bekanie też było normalnym zjawiskiem, a okazało się początkiem strasznej choroby. Najważniejsze to słuchać swojego ciała – podkreśla pielęgniarka.

Nadmierne bekanie nie jest podręcznikową oznaką raka jelita grubego, ale w przypadku Bailey to właśnie ten niepozorny objaw pojawił się jako pierwszy. GERD również był symptomem. Wskazywał na postępującą niedrożność jelit.

Kogo najczęściej dotyka rak jelita grubego?

Rak jelita grubego dotyka zwykle osób po 45 roku życia. Lekarze zauważają jednak, że obecnie ta tendencja zaczyna się zmieniać, a nowotwór coraz częściej dotyka również młodych ludzi przed 30-stką. Dlatego specjaliści zalecają ostrożność i wykonywanie regularnych badań (USG, kolonoskopia), także wtedy, gdy nie występują żadne niepokojące objawy. Choroba w początkowym stadium nie daje żadnych wyraźnych objawów. Dlatego trudno ją wykryć bez przeprowadzania specjalistycznych badań. W grupie ryzyka znajdują się osoby z nadwagą i obciążeniem genetycznym (w związku z pojawieniem się nowotworu w rodzinie), a także nałogowi palacze papierosów.

