Wypadanie rzęs lub brwi nie zawsze świadczy o niedobrze witamin. Nie lekceważ tego objawu

Zdrowy człowiek traci każdego dnia nawet do pięciu rzęs. Jeśli liczba utraconych włosków jest większa, mówimy o madarozie. U jej podłoża leżą różne przyczyny, między innymi przewlekłe napięcie czy niedobory witaminowe. Pojawienie się tego problemu może mieć jednak również związek z procesami chorobowymi toczącymi się w organizmie. Dlatego nie należy lekceważyć wskazanego objawu.

O czym może świadczyć nadmierne, nagłe wypadanie rzęs lub brwi?

Nagła utrata dużej liczby rzęs lub brwi zwykle bywa składana na karb niewłaściwej diety, przewlekłego stresu czy niewłaściwych nawyków pielęgnacyjnych. Nierzadko zdarza się jednak, że ten problem jest jedynie przysłowiowym wierzchołkiem góry lodowej i sygnalizuje coś więcej. Jak podkreśla doktor Katarzyna Muras-Szwedziak, w jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych, madaroza może świadczyć o rozwoju chorób, takich jak:

łuszczyca – nadmiernie łuszczący się naskórek blokuje wzrost mieszków włosowych,

atopowe zapalenie skóry – nadmierne drapanie się spowodowane odczuwanym świądem prowadzi do wypadania rzęs lub brwi,

łysienie plackowate – w przebiegu schorzenia dochodzi do zanikania mieszków włosowych,

nadczynność lub niedoczynność tarczycy – zaburzenia hormonalne towarzyszące chorobom tego narządu mogą skutkować nadmierną utratą włosów i rzęs lub brwi,

choroba Kawasakiego – to ostre zapalenie naczyń krwionośnych,

rak skóry – jeśli zmiany nowotworowe umiejscowią się na brzegach powiek może dojść do nagłej utraty rzęs.

Madaroza często pojawia się w przebiegu schorzeń dotykających narządu wzroku. Chodzi między innymi o zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek czy ostre miejscowe zakażenie powiek.

Jak leczyć nadmierne wypadanie rzęs lub brwi?

Leczenie madarozy zależy od przyczyny problemu. Najpierw należy więc poszukać odpowiedzi na pytanie, czemu rzęsy i brwi zaczęły wypadać. W tym celu warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który po przeprowadzeniu wywiadu zaleci odpowiednie postępowania lub skieruje do innego specjalisty (okulisty, dermatologa, endokrynologa etc.). Należy pamiętać, że bagatelizowanie problemu może doprowadzić do jego zaostrzenia. Im szybciej zareagujemy, tym lepiej.

Czytaj też:

Dermatolog czy trycholog – do jakiego specjalisty udać się przy wypadaniu włosów?Czytaj też:

Rumianek ma szerokie zastosowanie w łagodzeniu niektórych chorób. Na co pomaga ta roślina?