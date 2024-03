Nie lekceważ drętwienia kończyn. Ten subtelny symptom może świadczyć o bardzo groźnej chorobie

Drętwienie kończyn może być tylko chwilowym stanem, a jego przyczyna często jest niegroźna i nie ma podłoża chorobowego. Zazwyczaj wynika to z ucisku lub niedokrwienia. Nie zawsze jednak tak się dzieje, czasami powodem jest bardzo poważne schorzenie, dlatego jeśli objaw ten nie ustaje – należy zgłosić się do specjalisty i nie bagatelizować go. Może świadczyć on między innymi o stwardnieniu rozsianym. Choroba ta najczęściej atakuje osoby między 20. a 40. rokiem życia.

Drętwienie kończyn jako objaw stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą układu nerwowego, która wpływa na mózg i rdzeń kręgowy. Tak naprawdę nie istnieje jeden schemat przebiegu choroby – stwardnienie rozsiane nazywane jest „chorobą tysiąca twarzy”. Symptomy, jakie pojawiają się u pacjenta, zależą od obszaru, w którym doszło do uszkodzenia nerwów. Do jednego z najbardziej charakterystycznych objawów tej choroby zalicza się drętwienie i mrowienie kończyn. Symptomy te występują u około 33 procent chorych.

Pojawić mogą się też tzw. parestezje, czyli nietypowe odczucia. Choremu mogą doskwierać też inne nieprzyjemne wrażenia czuciowe, takie jak uczucie silnego zimna lub gorąca, uczucie „przebiegnięcia prądu” od kręgosłupa aż do mostka, ale też pieczenie czy swędzenie.

Jakie są inne objawy stwardnienia rozsianego?

Do pozostałych objawów, które mogą pojawić się w przebiegu tej choroby, zalicza się także skrajne zmęczenie, zaburzenia chodu oraz równowagi (zawroty głowy, pogorszenie koordynacji), ale też zaburzenia mowy i połykania. Pojawiają się nagłe i często przemijające zaburzenia widzenia, na przykład zamglenia wzroku, ubytki w polu widzenia, ale też podwójne widzenie czy osłabienie ostrości oraz oczopląs. Poza fizycznymi zmianami u pacjentów można zaobserwować niekiedy też zaburzenie funkcji poznawczych, na przykład problemy ze skupieniem się czy pamięcią. Kolejnym objawem jest też spastyczność mięśni, a także przewlekłe zmęczenie.

O jakich innych chorobach świadczy drętwienie kończyn?

Drętwienie kończyn nie musi być jednak wcale związane ze stwardnieniem rozsianym, jednak niewątpliwie należy znaleźć przyczynę takiego stanu, jeśli utrzymuje się on przez dłuższy czas. Powodem drętwienia nóg może być na przykład choroba kręgosłupa lub zespół niespokojnych nóg. Z kolei za drętwienie dłoni i nadgarstka może odpowiadać zespół cieśni nadgarstka. Drętwienie lewej ręki i palców może być związane z zawałem mięśnia sercowego.

Przyczyny mogą być też bardziej błahe. Powodem drętwienia rąk w nocy może być przyjęcie nieodpowiedniej pozycji ciała. Czasami mrowienie w rękach i ich drętwienie to kwestia niedoboru witaminy B12, wapnia i magnezu.

