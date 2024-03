Taka skóra to wołanie o pomoc przez organizm. To nieoczywisty objaw groźnego nowotworu

Rak jelita grubego jest nowotworem, który rozwija się powoli. Jest to drugi najczęściej występujący nowotwór złośliwy w Polsce. Jeśli jednak jest wcześnie wykryty – jest wyleczalny. Przyczyny tego nowotworu są różne, zalicza się do nich między innymi uwarunkowania genetyczne, ale też stany zapalne jelit, nieprawidłową dietę, siedzący tryb życia czy nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

Blada skóra jako objaw raka jelita grubego

Objawy tej choroby zależą od stopnia jej zaawansowania, na początkowym stadium możemy nie zauważyć żadnych symptomów. Często są one także bagatelizowane z uwagi na fakt, że nie są charakterystyczne. Okazuje się jednak, że ten nowotwór „widać też” na skórze. Jest to objaw, który nie kojarzy nam się z tą chorobą – chodzi o bladość skóry. Jest to spowodowane niedokrwistością w wyniku niedoboru żelaza. Dzieje się to przez utratę krwi podczas wypróżnień, a także w wyniku zmniejszonego wchłaniania w jelitach źródeł żelaza z pożywienia.

Nowotwór jelita grubego może utrudniać wchłanianie składników odżywczych z pożywienia, co z kolei może prowadzić do niedożywienia. Bladej cerze spowodowanej tą chorobą często towarzyszy więc także anemia, która sprawia że czujemy duże zmęczenie i osłabienie.

Jakie są typowe objawy nowotworu jelita grubego?

Objawy nowotworu jelita grubego uzależnione są od umiejscowienia guza. Często występuje utajone krwawienie. Inne symptomy tej choroby to także:



krwawienie z przewodu pokarmowego (obecność krwi można zauważyć pod postacią ciemnego i smolistego stolca),

obecność śluzu w stolcu,

uczucie niepełnego wypróżnienia,

trudności z wypróżnianiem,

ból brzucha,

dyskomfort w jamie brzusznej,

naprzemienne zaparcia i biegunki,

chudnięcie.

Rzadko zdarza się z kolei, że chory obserwuje jasne krwawienie z przewodu pokarmowego lub obecność wyczuwalnego przez powłoki brzuszne guza.

Jak zadbać o profilaktykę raka jelita grubego?

W Polsce działa bezpłatny program profilaktyki raka jelita grubego. Na takie darmowe badania nie jest potrzebne skierowanie, a pacjent może wybrać dowolną placówkę – na przykład najbliżej jego miejsca zamieszkania. Pamiętajcie, że wczesne wykrycie choroby znacznie zwiększa szanse na jej skuteczne wyleczenie. Osoby po 50. roku życia powinny raz w roku wykonywać badanie kału na krew utajoną oraz raz na pięć lat przejść badanie fiberosigmoidoskopii.

Co zrobić z kolei, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego? Niezwykle ważne jest między innymi utrzymywanie prawidłowej masy ciała (BMI powinno się mieścić w przedziale 18,5–24,9). Istotne jest także zdrowe odżywianie oraz regularna aktywność fizyczna. Z uwagi na to, że rak jelita grubego często nie daje objawów – konieczne jest wykonywanie regularnych badań.

