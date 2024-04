Cierpiał na zaparcia i problemy z oddawaniem moczu. Niecodzienne znalezisko w ciele mężczyzny

Pacjent odczuwał przykre dolegliwości od kilku dni. Gdy domowe sposoby poradzenia sobie z nieprzyjemnymi objawami nie przyniosła żadnych efektów, postanowił wezwać ratowników. Mężczyzna został przyjęty na ostry dyżur, gdzie przeszedł badania obrazowe. Jedno z nich pozwoliło ustalić, co jest przyczyną zgłaszanych przez niego objawów. Ta wprawiła lekarzy w osłupienie.

Nietypowa przyczyna zaparć i problemów z oddawaniem moczu

Okazało się, że w odbytnicy mężczyzny tkwi ciało obce, które uciska na cewkę moczową, powodując problemy z oddawaniem moczu i zaparcia, a także silne bóle brzucha. Był to kokos. Jego usunięcie wymagało interwencji chirurgicznej. Pacjent trafił na stół operacyjny. Na szczęście zabieg przebiegł bez żadnych komplikacji, a lekarzom udało się wydobyć ciało obce. Kokos miał 9 centymetrów długości. Obecnie mężczyzna przechodzi rekonwalescencję, a jego stan ogólny oceniany jest jako dobry.

Warto podkreślić, że pacjent miał sporo szczęścia. Zakleszczenie się kokosa w odbytnicy mogło mieć bowiem dużo poważniejsze konsekwencje i doprowadzić do powstania przewlekłego stanu zapalnego. Co więcej, zatrzymanie się moczu w organizmie nierzadko prowadzi do rozwoju infekcji pęcherza moczowego, zakażenia nerek, a nawet uszkodzenia narządów. Nie należy umieszczać ciał obcych w odbycie, a jeśli już trafi tam jakiś przedmiot, nie wolno zwlekać i trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu usunięcia ciała obcego. Można to zrobić metodą zachowawczą przy użyciu odpowiednich sprzętów, pod warunkiem że przedmiot nie utkwił zbyt głęboko. Niekiedy konieczna jest jednak interwencja chirurgiczna.

Ciała obce w ludzkim ciele

Wbrew pozorom lekarze dość często natrafiają na różne nietypowe przedmioty w ciałach pacjentów. Spora część osób próbuje za ich pomocą leczyć różne dolegliwości gastryczne. Tak było w przypadku mężczyzny, który próbował zlikwidować problem zaparć za pomocą… żarówki. Należy jednak podkreślić, że tego typu metody są bardzo niebezpieczne i zagrażają nie tylko zdrowiu, ale również życiu człowieka. W uregulowaniu rytmu wypróżnień pomóc może zmiana nawyków żywieniowych, włączenie do diety produktów bogatych w błonnik, na przykład śliwek i odpowiednie nawodnienie organizmu (należy wypijać około 2 litrów wody dziennie).

Czytaj też:

Czterolatek miał przewlekły katar. Przyczyna problemu szokujeCzytaj też:

Moje domowe sposoby na przyspieszenie trawienia. Te patenty zadziałają jak miotełka dla waszych jelit