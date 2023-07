Żarówką próbował zwalczyć zaparcia. Mogło skończyć się śmiercią

53-letni mężczyzna zgłosił się na „ostry dyżur” z silnym bólem odczuwanym w okolicy odbytu. Badanie fizykalne wykazało obecność „twardej masy w sklepieniu odbytnicy”. Dodatkowo zaobserwowano tkliwość końcowego odcinka przewodu pokarmowego oraz brzucha. Zlecono wykonanie badań obrazowych. Ich wyniki wprawiły lekarzy w niemałe zdumienie.

Nietypowe ciało obce w cele mężczyzny

Rentgen oraz tomografia komputerowa pokazały, że w odbytnicy znajduje się przedmiot, który kształtem oraz wielkością przypominał żarówkę E-27. Potwierdziły się słowa pacjenta, który podczas wywiadu medycznego przyznał, że chciał złagodzić uporczywe zaparcia i wykorzystał w tym celu właśnie żarówkę, która przez przypadek trafiła do odbytnicy.

W jaki sposób źródło światła miało mu pomóc w pozbyciu się zaparć? Tego niestety dokładnie nie wiadomo. Jedna kwestia nie ulega natomiast wątpliwości – niekonwencjonalna metoda, jaką wypróbował mężczyzna, zagraża życiu i zdrowiu. W żadnym razie nie bierzcie z niego przykładu. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i 53-latek uniknął powikłań. Lekarzom udało się wyciągnąć ciało obce z ciała mężczyzny bez większych komplikacji. Wydobyli przedmiot w nienaruszonym stanie.

Trzeba jednak podkreślić, że „pomysłowy” pacjent miał bardzo dużo szczęścia. Żarówka, która utknęła w jego odbytnicy mogła ulec uszkodzeniu, a nawet pęknąć doprowadzając do poważnych, groźnych dla zdrowia i życia powikłań między innymi w postaci perforacji. Mowa tu o przedziurawieniu ścian końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Taki stan wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Lekarze w trybie pilnym przeprowadzają zabieg laparotomii z wyłonieniem sztucznego odbytu.

Jak w sposób bezpieczny pozbyć się zaparć?

Gdy przetrawiona treść żołądka zbyt długo pozostaje w przewodzie pokarmowym, dochodzi do powstania zaparć. Masa kałowa ulega zagęszczeniu, przez co znacznie trudniej wydalić ją z organizmu. Co zrobić w takiej sytuacji? W złagodzeniu przykrych dolegliwości i uregulowaniu rytmów wypróżnień pomóc może zmiana diety. Warto wprowadzić do codziennego jadłospisu więcej błonnika. Mają go w swoim składzie produkty, takie jak: pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane i jęczmienne, otręby, gruboziarniste kasze, siemię lniane czy suszone śliwki. Należy też zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. W tym celu najlepiej sięgać po niegazowaną wodę. Pomóc może też większa ilość ruchu. Jeśli problem zaparć nie ustępuje, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

