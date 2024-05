Ból głowy może być objawem bardzo poważnej choroby. Towarzyszą mu jeszcze 2 inne symptomy

Ból głowy jest częstą przyczyną wizyt pacjentów u lekarza. Choć czasami może być on niegroźny, to zdarza się również, że świadczy o niezwykle poważnym schorzeniu. Sprawdźcie, na co dokładnie zwrócić uwagę.

Ból głowy może wynikać z odwodnienia lub przemęczenia, ale czasami jest też sygnałem alarmowym. Może być oznaką między innymi zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (potocznie nazywanego zapaleniem opon mózgowych). Jest to stan, który bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu. W zależności od przyczyny zapalenie opon mózgowych może mieć różny przebieg. Rozpoczyna się ono najczęściej objawami, które przypominają infekcję dróg oddechowych. Ból głowy może być objawem zapalenia opon mózgowych Typowym objawem zapalenia opon mózgowych jest ból głowy. Ból głowy w przypadku zapalenia opon mózgowych może być bardzo intensywny i uporczywy. Jest to często jeden z pierwszych objawów tej choroby, ale towarzyszy mu szereg innych dolegliwości, takich jak gorączka czy sztywność karku (w pozycji siedzącej nie można dotknąć klatki piersiowej brodą). To właśnie na te symptomy należy być bardzo czujnym i pod żadnym pozorem nie można ich lekceważyć. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie zapalenia opon mózgowych i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W przypadku, gdy wystąpią objawy, które mogą wskazywać na zapalenie opon mózgowych – należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Ból głowy może być nie tylko uciążliwy, ale także potencjalnie zwiastować poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak migrena, infekcje czy nawet guzy mózgu. Warto jednak pamiętać o tym, że bóle głowy mogą też wystąpić z powodu napięcia, zmęczenia czy stresu i w takich przypadkach często ustępują same po odpoczynku lub zastosowaniu odpowiednich technik relaksacyjnych. Ważne jest, aby świadomie obserwować swoje objawy i reagować na nie w sposób odpowiedni do ich intensywności i charakteru. Jakie są inne objawy zapalenia opon mózgowych? Zapalenie opon mózgowych najczęściej rozpoczyna się objawami, które przypominają infekcję, dlatego bardzo łatwo je zlekceważyć. Poza bólem głowy, gorączką (która może sięgać nawet 40 stopni), objawami są również nadwrażliwość na światło, wymioty, dreszcze i apatia. Mogą pojawić się także bóle mięśni, bóle stawów i uczucie ogólnego osłabienia. U małych dzieci z kolei oznaką tej choroby jest dodatkowo ciągły płacz, senność, spowolnienie ruchowe, ale też brak apetytu oraz sztywność ciała (poza sztywnością karku). W grupie ryzyka wystąpienia zapalenia opon mózgowych znajdują się przede wszystkim niemowlęta, małe dzieci do 5. roku życia oraz nastolatkowie w wieku 15-19 lat. Zapalenie opon mózgowych wymaga pilnej konsultacji z lekarzem, który może zlecić rożnego rodzaju badania, takie jak między innymi posiew krwi, badania płynu mózgowo-rdzeniowego czy badania morfologiczne krwi, OB, CRP. Warto również wiedzieć, że w wielu przypadkach zapaleniu opon mózgowych i jego poważnym konsekwencjom można zapobiec dzięki szczepieniom. Czytaj też:

