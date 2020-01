9 faktów o zaburzeniach odżywiania. Czy miałeś świadomość ich istnienia?

Zaburzenia odżywiania to szeroko dyskutowany temat, o którym mimo dostępnych informacji niewielu z nas wie więcej, niż to, że zna kluczowe pojęcia: anoreksja i bulimia. Odpychamy od siebie te tematy, bo są niewygodne. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Amerykańska Akademia Zaburzeń Odżywiania opublikowała listę „9 prawd”, które według specjalistów z tej organizacji ludzie powinni wiedzieć o zaburzeniach odżywiania. Jak podają autorzy, ta lista obala mity, że ludzie z zaburzeniami odżywiania są albo nadmiernie szczupli, albo mają zauważalną nadwagę. Prawdą jest, że zaburzenia odżywiania nie są wyborami, nie można za nie winić rodzin chorego, winy nie ponosi też sam chory. To tak, jakby winić kogoś o to, że ma raka. Spójrzmy prawdzie w oczy: zaburzenia odżywiania mogą dotknąć każdego. Czytaj także:

Zaburzenia odżywiania u dzieci. Jak rozpoznać pierwsze objawy i jak reagować? Zadaj sobie jedno kluczowe pytanie: jeśli ty sam zmagałbyś się z zaburzeniami odżywiania lub byłby to ktoś tobie bliski – czy byłbyś w stanie je rozpoznać? Podczas gdy stereotypy mogą wskazywać, że osoby z zaburzeniami odżywiania są niedożywione i wychudzone, pełne spektrum zaburzeń odżywiania wykracza daleko poza te z góry przyjęte założenia. Akademia Zaburzeń Odżywiania próbuje podnieść ogólny poziom wiedzy o tej chorobie. Grupa rzeczników organizacji wydała w tym celu dokument zatytułowany „Dziewięć prawd o zaburzeniach odżywiania”. 9 prawd o zaburzeniach odżywiania Czytaj także:

Jak uchronić się przed przejedzeniem? Oto wskazówki