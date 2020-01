Chcesz się dobrze wyspać? Oto 10 porad dla lepszego snu

Sen wpływa na nas na więcej sposobów, niż nam się wydaje. Jego brak może mieć negatywny wpływ na sukces w odchudzaniu, a także na nasze ogólne samopoczucie – wiąże się to również z podwyższonym ryzykiem demencji. Znamy wszyscy już od dawna to ekstra odkrycie, że ludzie potrzebują 7-9 godzin snu, aby optymalnie funkcjonować, ale jak najlepiej wykorzystać te cenne godziny? To jest kolejne, nie mniej istotne pytanie. Częścią przyjęcia nawyku zdrowego snu w naszym życiu jest ustalenie priorytetu rytuału przygotowania się do łóżka, praktykowania dobrej higieny snu i zarezerwowania czasu na rzeczywisty sen.

