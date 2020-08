Jesteś kobietą po menopauzie? Koniecznie zbadaj wątrobę, nawet jeśli nie pijesz

NAFLD jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia wątroby i może prowadzić do marskości wątroby oraz śmierci. Jest to również jeden z wiodących wskaźników przeszczepów wątroby. Często wiąże się z otyłością, nieprawidłowo dużymi ilościami lipidów we krwi i cukrzycą typu 2.

„Nawet bez uwzględnienia pośrednich kosztów choroby, takich jak utracona produktywność związana z pracą, jasne jest, że NAFLD stanowi znaczne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych” – powiedziała dr Johanna DiStefano, profesor i szefowa TGen's Diabetes and Fibrotic Disease Unit i główny autor badania. W Polsce problem również jest powszechny.

Menopauza i choroby wątroby

Przegląd dr DiStefano dotyczący ponad 60 badań epidemiologicznych, klinicznych i eksperymentalnych, opublikowany w tym tygodniu w czasopiśmie Endocrinology, sugeruje, że ryzyko NAFLD jest większe wśród kobiet po menopauzie niż kobiet przed menopauzą. Menopauza to okres, w którym kobiety nie mogą już mieć dzieci, najczęściej po 45. roku życia. W okresie menopauzy jajniki przestają wydzielać hormony: estrogen i progesteron.

Co istotne, poziom hormonu endokrynnego zwanego estradiolem lub E2, który jest wytwarzany przez jajniki, znacznie spada po menopauzie. E2 jest głównym żeńskim hormonem płciowym zaangażowanym w regulację cyklu rozrodczego kobiet.

„Jest prawdopodobne, że utrata ochrony zapewnianej przez estrogeny w połączeniu z innymi czynnikami leży u podstaw zwiększonego ryzyka NAFLD u kobiet po menopauzie” – powiedział dr DiStefano.

NAFLD może przejść do bardziej niebezpiecznego stanu zwanego niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH), który wskazuje na zapalenie i uszkodzenie komórek wątroby, a także tłuszcz w wątrobie.

„Wskaźnik śmiertelności wśród kobiet z NAFLD rośnie, a więcej osób umiera z powodu marskości wątroby, co sugeruje, że wiele kobiet ma NASH, a nie tylko NAFLD” – powiedział dr DiStefano.

Nadzieja dla kobiet: unikanie chorób wątroby

Przegląd sugeruje również, że kobiety o prawidłowej masie ciała z prawidłowymi poziomami lipidów, glukozy i insuliny są w grupie niskiego ryzyka rozwoju NAFLD.

„Wysiłki mające na celu podkreślenie zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej powinny być podejmowane u kobiet w średnim wieku, gdy zbliżają się one do menopauzy, aby zapobiec rozwojowi NAFLD” – powiedział dr DiStefano.

Ponadto kobiety po menopauzie mogą potencjalnie odnieść korzyści z opcji leczenia, takich jak hormonalna terapia zastępcza (HTZ). Jednakże, według przeglądu, skutki różnych kombinacji hormonów, w tym rozpoczęcie terapii, czas jej trwania, dawki, a nawet sposób leczenia „stanowią krytyczną lukę w badaniach klinicznych”.

Czytaj także:

Jak schudnąć mimochodem? 7 nawyków, które warto wprowadzić