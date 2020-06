Pijesz dużo herbaty? Oto 9 skutków ubocznych, jakich możesz doświadczyć

Herbata towarzyszy nam od... „zawsze”. Do śniadania, do kolacji, do ciastka w ciągu dnia. Ale okazuje się, że picie tego napoju może mieć czasami złe skutki.

Herbata jest jednym z najbardziej lubianych napojów na świecie. Najpopularniejsze odmiany to zielona, czarna i czerwona. Polecane są przy odchudzaniu, bo nie mają kalorii. Post przerywany jest znacznie przyjemniejszy i mniej dotkliwy podczas okresów niejedzenia, kiedy możliwe jest wypicie smacznego i aromatycznego napoju. Poza tym niewiele rzeczy na tym świecie może tak ukoić, jak wypicie kubka gorącej herbaty, ale zalet tego napoju jest więcej. Herbata jest używana od wieków ze względu na swoje właściwości lecznicze w medycynie tradycyjnej. Ponadto współczesne badania sugerują, że związki roślinne w herbacie mogą odgrywać rolę w zmniejszaniu ryzyka chorób przewlekłych, takich jak rak, otyłość, cukrzyca i choroby serca. Chociaż umiarkowane spożycie herbaty jest bardzo zdrowym wyborem w przypadku zdecydowanej większości ludzi, przekroczenie 3-4 filiżanek – co odpowiada 710-950 ml – tego naparu dziennie może mieć pewne negatywne skutki uboczne dla naszych organizmów. Oto skutki uboczne picia herbaty