Cukrzyca typu 2 przebiega inaczej u kobiet i u mężczyzn. Oto ważne różnice

Cukrzyca typu 2 to choroba przewlekła, które dotyka ludzi w każdym wieku. To zaburzenie metaboliczne charakteryzuje się spadkiem wydzielania insuliny, w konsekwencji prowadząc do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi, zwanym też hiperglikemią. Cukrzyca typu 2 ma rozległy wpływ na cały organizm, przez co w różny sposób dotyka mężczyzn i kobiety.

Mężczyźni są bardziej podatni na cukrzycę

Różnice w tym, która płeć jest bardziej podatny na rozwój choroby wynikają z obecności testosteronu. To hormon androgenowy, niezbędny w męskim okresie dojrzewania. Jest obecny w ich organizmie w dużych ilościach przez całe życie, pomagając w produkcji plemników i utrzymaniu libido. Chociaż testosteron występuje także u kobiet, mają go o wiele mniej.

Testosteron został powiązany z odkładaniem się tłuszczu w ciele, szczególnie tłuszczu trzewnego. Kilka badań sugeruje, że trzewna tkanka tłuszczowa jest bezpośrednio związana z rozwojem cukrzycy typu 2, dlatego też mężczyźni są bardziej podatni na rozwój tej przewlekłej choroby. W przypadku kobiet zarówno niski, jak i wysoki poziom testosteronu może powodować wysoki poziom insuliny.

Chociaż ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 jest wyższe u mężczyzn, prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich powikłań jest wyższe u kobiet. Zalicza się m.in. choroby serca, choroby nerek, udar i depresję i stany lękowe. Osoby cierpiące na cukrzycę są również bardziej narażone na poważne komplikacje po przebyciu COVID-19.

Objawy cukrzycy – różnice u kobiet i u mężczyzn

Ogólne objawy cukrzycy typu 2, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet mogą obejmować ciągłe pragnienie, ciągłe oddawanie moczu, zmęczenie, zawroty głowy i utratę wagi. Poza tym mężczyźni doświadczają utraty masy mięśniowej i pleśniawki narządów płciowych. Z kolei kobiety często doświadczają problemów związanych z drożdżakami narządów płciowych, infekcjami dróg moczowych i zespołem policystycznych jajników.

