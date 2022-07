Domowe sposoby na stany lękowe. Poznaj naturalne sposoby na nerwy

1. Wylecz swoje jelita

Układ trawienny jest wyposażony we własny, lokalny układ nerwowy, zwany jelitowym układem nerwowym. Biorąc pod uwagę różnorodne funkcje jelita cienkiego, jego jelitowy układ nerwowy rozwinął zindywidualizowane cechy związane z ruchliwością, wydzielaniem, trawieniem i stanem zapalnym. Jelitowy układ nerwowy reguluje główne procesy jelitowe, takie jak odpowiedź immunologiczna, wykrywanie składników odżywczych, ruchliwość, krążenie mikronaczyniowe, funkcja bariery jelitowej oraz wydzielanie nabłonkowe płynów, jonów i bioaktywnych peptydów. Jelitowy układ nerwowy jest częścią obwodowego układu nerwowego, który jest oczywiście połączony z centralnym układem nerwowym, który obejmuje mózg. Coraz więcej badań poszukuje zawiłych i nierozerwalnych związków między samopoczuciem przewodu pokarmowego a nastrojem. Brak równowagi bakteryjnej jelit, stan zapalny, zespół jelita drażliwego, nieszczelne jelita i inne stany układu trawiennego wpływają na nastrój, uczucie niepokoju i depresję. Mikroby jelitowe decydują o zdolności radzenia sobie ze stresem we wczesnym okresie życia. I odwrotnie, stresory psychiczne wpływają na mikroflorę jelitową. Probiotyki mogą przywracać zdrowie układu trawiennego, a tym samym łagodzić stres, lęk i depresję.



2. Pozyskaj niezbędne składniki odżywcze

Istnieje powód, dla którego natura stanowi tak ogromne źródło pożywienia: ludzie potrzebują różnorodnych składników odżywczych, aby wszystko działało poprawnie. Jeśli brakuje niektórych składników odżywczych, obsługiwane przez organizm procesy nie zachodzą. Wiadomo, że leki przeciwdepresyjne wyczerpują organizm magnezu, witamin z grupy B i CoQ10 (niezbędny enzym). Niedobór magnezu staje się coraz bardziej powszechny, a jednym z jego najbardziej oczywistych objawów jest depresja. Wydajność neuroprzekaźników zależy od tego, czy potrzebują potrzebnego odżywienia, zwłaszcza aminokwasów tryptofanu i glutaminy; minerały cynk, miedź, żelazo i magnez; i witaminy z grupy B. Pokarmami, które bezpośrednio dostarczą te składniki odżywcze, są produkty pełnoziarniste, ser, jogurt, fasola, warzywa liściaste, brokuły, ryby i drób. Dodaj zioła i przyprawy, które zmniejszają stany zapalne i przyczyniają się do poprawy twojego spokoju.



3. Spożywaj właściwe kwasy tłuszczowe

Mózg wykorzystuje zdrowe tłuszcze. Olej rybny zawiera EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy), o których wiadomo, że wspomagają funkcjonowanie mózgu . Nie wszystkie oleje rybne są wysokiej jakości. Stosunek EPA i DHA jest ważny (1:6), podobnie jak świeżość oleju. Kilka badań potwierdziło skuteczność kwasów tłuszczowych omega-3 DHA i EPA w łagodzeniu uczucia depresji, prawdopodobnie ze względu na ich składniki odżywcze i właściwości przeciwzapalne.



4. Wylecz nadnercza

Nadnercza wytwarzają neuroprzekaźniki i hormony stresu. Przewlekły stres (emocjonalny lub fizyczny), nieodpowiednia jakość snu i złe odżywianie mogą prowadzić do zmęczenia nadnerczy, które z kolei może stać się niewydolnością nadnerczy. Głównym czynnikiem depresji jest stres związany ze stylem życia. Jeśli jest chroniczny, stres może zaburzać czynność nadnerczy i nie będą wytwarzać substancji potrzebnych twojemu ciału. Niski poziom energii i nastroju, zmiany apetytu i masy ciała, zmniejszenie popędu seksualnego, osłabienie mięśni, drażliwość, problemy z tarczycą i depresja to niektóre z objawów zmęczenia nadnerczy.



5. Poćwicz

Praktyki angażujące ciało i umysł są znane w celu poprawy uczucia depresji i lęku oraz zmniejszenia stresu. Ćwiczenia zbliżają umysł do ciała i wpływają na zdrowie mózgu. Wizualizacja, kolejny lek na ciało i umysł, to sposób na trenowanie umysłu, aby skupiał się na pozytywnych myślach i obrazach, rozładowywał stres i dostroił się do ciała. To, o czym myślisz, wpływa na to, jak się czujesz.



6. Ćwicz uważność

Uważność to termin używany do bycia świadomym swojego otoczenia, okoliczności, myśli i uczuć bez dzielenia się osądem. To sposób na obiektywniejsze spojrzenie na siebie, osiągnięcie równowagi emocjonalnej. Uważność stosowano w leczeniu bólu, chorób, niepokoju, stresu i depresji . Sedno tej pracy polega na zapoznaniu się z trybami umysłu, które często charakteryzują zaburzenia nastroju, jednocześnie ucząc się nawiązywania z nimi nowych relacji.



7. Poszukaj porad

Każdy potrzebuje kogoś do rozmowy. Znajomi świetnie nadają się do łatwych rzeczy, ale trudniej podzielić się osobistymi przemyśleniami i uczuciami z najbliższymi. Profesjonalny doradca zna wiele różnych technik, które pomogą ci przejść przez stres. Gdy znajdziesz osobę, z którą rezonujesz i której możesz zaufać, korzyści, które możesz uzyskać od wykwalifikowanego doradcy, są niezmierzone. Oprócz zmian diety i stylu życia poradnictwo znajduje się na szczycie listy sposobów walki z depresją. Rozmowa z terapeutą jest lepsza niż same leki i może być wystarczająca, aby wykluczyć leki (co zawsze jest preferowane, ponieważ leki psychiatryczne mogą mieć poważne skutki uboczne ). Terapia poznawczo-behawioralna to skuteczna technika zmiany nawracających negatywnych wzorców myślowych, które mogą przyczyniać się do depresji. Jest to krótkoterminowe połączenie leczenia psychoterapii i terapii behawioralnej. Kilka badań i poszczególnych pacjentów wykazało jej skuteczność.

Źródło: dailyhealthpost.com