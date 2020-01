Najlepsze lekarstwo na każdy problem? Bardziej osiągalne, niż myślisz

Śmiech, beka, polewka... istnieje wiele sposobów, jakimi można określić radość. Same słowa mogą wywołać uśmiech na twojej twarzy. To dlatego, że śmiech jest zaraźliwy. Czy nie jest prawdą, że kiedy twoja koleżanka przeczytała coś zabawnego w internecie i śmiała się wniebogłosy, nie mogłeś powstrzymać się od śmiechu razem z nią, ku niezadowoleniu szefa, który właśnie wchodził do pokoju? Nawet jeśli czasami śmiech wpędza nas w kłopoty, wielokrotnie udowadniano, że wpływa korzystnie na nasze zdrowie.

Niezależnie od tego, czy śmiech zapewnia odprężenie, pozwala zrównoważyć trudy życia, czy po prostu działa jako radosne, zaraźliwe zachowanie społeczne, istnieje wiele powodów, dla których jest on dobry dla twojego zdrowia.

Radzenie sobie ze stresem

Dosłownie, śmiech jest naturalną ulgą w stresie; obniża poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol, adrenalina, dopamina i hormon wzrostu. Terapia śmiechem – rodzaj terapii poznawczo-behawioralnej, która pomaga w utrzymaniu zdrowych relacji fizycznych, psychicznych i społecznych – ma również ogromne korzyści fizyczne i psychiczne.

Zmiana perspektywy

Brzmi to bardzo prosto, ale jeśli zmienisz perspektywę, możesz zmienić swoje życie – jedna pozytywna myśl może zrobić wiele. A jak łatwiej jest to zrobić, gdy masz zły dzień, jesteś w złym nastroju lub masz do czynienia z jakimś niepowodzeniem, niż poprzez rozśmieszenie się? Nie zawsze jest to łatwe, ale czasem może być osiągnięte bardzo prosto, na przykład poprzez obejrzenie śmiesznego filmiku w internecie lub zadzwonienie do tego znajomego, który zawsze potrafi cię rozweselić kilkoma prostymi słowami.

Poprawa relacji z ludźmi

A skoro już mowa o telefonie do przyjaciela, śmiech jest zaraźliwym działaniem towarzyskim. I mowa tutaj nie tylko o śmianiu się od czasu do czasu, bo niektórzy uważają to za swoją główną funkcję. Zbiorowy śmiech może przenikać przez pokój pełen osób, które średnio znasz, kiedy zarzucisz dobrym żartem, otoczenie zmieni się wówczas z nowego i nieznanego w jedno z najbardziej serdecznych i komfortowych miejsc – a wszystko dzięki sile śmiechu.

Jeszcze lepiej? Oczywiście chichotanie z bliskimi przyjaciółmi! Badanie z 2017 roku wykazało, że 30 minut spędzonych na oglądaniu zabawnych klipów komediowych z dobrymi przyjaciółmi spowodowało uwolnienie endorfin przez receptory opioidowe w mózgach badanych. Prawdopodobnie słyszałeś, że jedzenie czekolady uwalnia dopaminę w mózgu, ale czy wiesz, że śmiech może wywołać podobne doświadczenie?

Korzyści fizyczne – porównywalne z ćwiczeniami

Według przeglądu literatury „fizyczny akt śmiechu ma wiele wspólnych zalet z ćwiczeniami”. Obejmują one aktywizację i rozluźnienie mięśni; poprawę oddychania, stymulację krążenia i jeszcze więcej. Zgadza się: warto śmiać się, aż do bólu brzucha, gdyż jest to zdecydowanie dobre dla twojego fizycznego samopoczucia.

