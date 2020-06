Zdrowe odżywianie może być przyczyną problemów żołądkowych

Według dietetyk Tamary Duker Freuman, autorki „The Bloated Belly Whisperer” dobrze jest wiedzieć, że jest to „faza przejściowa”, w której układ trawienny dostosowuje się do nowej żywności.

– Kiedy ludzie zaczynają jeść zdrowiej, co zwykle oznacza więcej warzyw i być może zamianę rafinowanych ziaren na pełne, czasami zdarza się, że mają problemy żołądkowe – mówi. – W niektórych przypadkach może to obejmować wzdęcia, uczucie przejedzenia, a nawet nudności.

To efekt krótkotrwały, więc na szczęście nie trzeba porzucać zdrowych nawyków w zakresie spożywanych potraw. Są jednak sposoby na płynniejsze przejście. Poniżej znajdziesz niektóre potencjalne przyczyny i sposoby, jak sobie z tym radzić.

Nietolerancje lub alergie

Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś alergii pokarmowej, nietolerancji lub nadwrażliwości, możesz pomyśleć, że jesteś bezpieczny, gdy jesteś dorosły. Ale prawie połowa wszystkich alergii pokarmowych zaczyna się po 18 roku życia, przed czym przestrzega dr Ruchi Gupta z Feinberg University of Northwestern University.

– Zwłaszcza jeśli próbujesz szerokiej gamy produktów, które są dla ciebie nowe, istnieje ryzyko nadwrażliwości lub nietolerancji, o których nie wiedziałeś – mówi. – Prawdziwa alergia pokarmowa zwykle wywołuje dramatyczną, a czasem zagrażającą życiu reakcję, ale przy tych łagodniejszych formach możesz odczuwać rozstrój żołądka, ponieważ jedzenie spowodowało stan zapalny.

Chociaż najczęstszym źródłem alergii pokarmowych są skorupiaki, liczba alergii na orzechy wzrosła o około 260% w ciągu ostatniej dekady, jak mówi Gupta. Nawet jeśli nie jesz orzechów w ich surowej postaci, jesz je nadal, jeśli zdecydujesz, by częścią twojego zdrowego odżywiania było stosowanie mąki orzechowej, takiej jak mąka migdałowa lub makaron na bazie orzechów, lub picie ich w celu zmniejszenia spożycia nabiału, np. mleko z orzechów nerkowca.

Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednego pokarmu na raz i sprawdzenie, jak dobrze go tolerujesz. Na przykład, zamiast przerabiać całą dietę tak, by spożywać orzechy przy każdym posiłku, spróbuj jednego rodzaju przez kilka dni, aby sprawdzić, czy wystąpi reakcja, a następnie dodaj inny gatunek kilka dni później i tak dalej. Pozwala to łatwiej określić problematyczne potrawy.

Zbyt dużo błonnika

Powiedzmy, że chodzi o całe ziarna w każdej formie, w tym makarony zrobione z zdrowszych dodatków, takich jak soczewica lub ciecierzyca. Następnie dodajesz warzywa do tej mieszanki, a także wybierasz przekąski w formie owoców zamiast słodyczy.

– Są to doskonałe kroki, ale jeśli przyspieszasz tak szybko, to ogromna zmiana pod względem spożycia błonnika – mówi dietetyk Maggie Ward, dyrektor ds. Żywienia The UltraWellness Center w Lenox w stanie Massachusetts.

Błonnik ma wiele zalet, od utrzymywania sytości na dłużej, do poprawy wrażliwości na insulinę poprzez regulację poziomu cukru we krwi, a także zmniejszenia ryzyka niektórych chorób przewlekłych, takich jak choroby serca. Błonnik pomaga również układowi trawiennemu wiązać żywność i przenosić ją wydajniej, a przez to utrzymywać regularność wypróżnień.

Ale oto ciekawostka: jeśli nie zwiększysz nawodnienia, gdy twoje spożycie błonnika wzrośnie, cały błonnik nie przepłynie przez twój system tak dobrze, jak powinien. Wtedy możesz zacząć odczuwać nudności, a nawet zaparcia.

– Zwiększone spożycie wody to dobry pomysł sam w sobie, ale jest to szczególnie ważne, gdy zmieniasz dietę – mówi Ward. – Woda może współpracować z błonnikiem. Na przykład możesz pozyskać oba składniki z zup warzywnych.

Brak błonnika

Niektórzy ludzie decydują się na zmianę diety, sięgając po większe ilości soków, co oznacza, że ​​usuwasz błonnik z owoców i warzyw. Chociaż kilku ekspertów zasugerowało, że pułapki związane z oczyszczaniem poprzez soki przeważają nad korzyściami, nadal są one popularne i stosowane jako „reset”. Dostarczają dużo witamin i minerałów, ale mogą być trudne dla układu trawiennego. Brakuje wtedy błonnika, więc twój układ trawienny broni się.

Brak błonnika może skutkować konsekwencjami... w łazience. Wiele osób ma zaparcia, ponieważ błonnik nadaje naszemu stolcowi konsystencję i formę, a skoro go brakuje, to stolec nie może się poprawnie formować. Inni mogą mieć odwrotny problem z biegunką z powodu dużej ilości alkoholi cukrowych wprowadzanych z owocami i warzywami – bez błonnika, który pozwoliłby na prawidłowe wchłanianie tych alkoholi.

