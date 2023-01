Minister zdrowia zapowiada darmowe testy combo. Zapewnił także, że nie zabraknie leków

Na konferencji prasowej o bieżącej dostępności leków w Polsce poza ministerem zdrowia Adamem Niedzielskim udział wzięli także Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz prezes Polfy Tarchomin Jarosław Król.

Wirusy atakują. Czy w Polsce zabraknie leków?

Jak przekazał resort zdrowia, dostęp do leków jest zapewniony, „ale z hurtowni szybko ich ubywa”. Resort monitoruje ich ilość, także w aptekach i zapewnia, że antybiotyków i leków przeciwzapalnych nie zabraknie. Minister Zdrowia rozmawia też z innymi producentami w sprawie leków przeciwwirusowych.

Obecnie obserwujemy, że liczba zachorowań na górne drogi oddechowe wyhamowuje. Jednak COVID-19 nauczył nas, że trzeba przygotować się na każdy, nawet najgorszy scenariusz. Dlatego mamy już opracowany plan działania na ewentualne apogeum zachorowań – powiedział Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: dostępne są testy combo w ramach POZ

Minister Niedzielski podpisał rozporządzenie, które wprowadza podstawowej opiece zdrowotnej możliwość wykonania szybkiego testu antygenowego. Tzw. test kombo pozwoli rozpoznać rodzaj zakażenia wirusowego: grypę, RSV i SARS-CoV-2, ustalić terapię i ograniczyć nadmierną antybiotykoterapię.

Zachęcił także do korzystania z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu w ramach domowej opieki medycznej. Każdy otrzyma tam profesjonalną pomoc medyczną przez telefon w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. – Obecnie liczba połączeń sięga tysiąca, to kilkukrotnie więcej niż jeszcze kilka tygodni temu. Rozmawiamy z operatorami, by zapewnić jeszcze większą dostępność – dodał Adam Niedzielski.

Zwiększone moce na pediatrii

Statystyki pokazują, że zapadalność na grypę wynosi obecnie 113 osób na 100 tys. mieszkańców. Jak przekazał szef resortu zdrowia, wciąż większość hospitalizacji, bo 60 proc., dotyczy najmłodszych. „Dlatego zwiększyliśmy do 17 tys. liczbę łóżek pediatrycznych, przy czym obecnie zajętych jest ok. 9 tys”. Taki bufor ma zapewnić dostępność wolnych łóżek dla wszystkich potrzebujących opieki medycznej dzieci.

