Tridemia to mieszanka wybuchowa. Lekarze: Mamy zdumiewające zjawisko

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Czy w 2023 roku będziemy mieć do czynienia z kolejną falą pandemii COVID-19? A może czeka nas epidemia wywołana nowymi patogenami, np. małpią ospą?

Prof. Janusz Meder: W pierwszym kwartale tego roku będziemy mieć potrójną epidemię: widać to już dziś, gdy nasiliły się zachorowania na grypę, COVID-19 i zakażenia RSV. Będzie to mieszanka wybuchowa: jeśli liczba zachorowań nadal będzie rosła, to nie będziemy wiedzieli, kto na co chorował, gdyż u większości osób nie będą wykonane testy różnicujące te choroby. Szczyt zachorowań na grypę jeszcze przed nami. Już dziś należałoby dobrze przygotować system na tę sytuację, a przede wszystkim postawić na testowanie, by różnicować zachorowania na te trzy schorzenia. Nie wiemy, czy w 2023 pojawią się zakażenia nowymi patogenami. Cały świat obawia się dziś tego, co dzieje się w Chinach: jest tam znaczący wzrost zachorowań na COVID-19, być może pojawią się nowe, groźniejsze podtypy wirusa SARS-CoV-2.

Prof. Bolesław Samoliński: Epidemie małpiej ospy czy innych chorób, które mogą do nas dotrzeć z Azji czy Afryki, nie będą głównym problemem. Problemem jest to, że nadal nie wyciszyła się epidemia COVID-19, a równocześnie doszło do zdumiewającego zjawiska: mamy epidemię zakażeń na inne wirusy.