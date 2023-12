Prof. Naumnik: Te leki to rewolucja. Wydłużają okres do dializ i wydłużają życie

Flozyny okazały się rewolucją w leczeniu cukrzycy, niewydolności serca i niewydolności nerek: udowodniono, że są to leki wydłużające życie. Dwie z trzech dostępnych i refundowanych w niektórych grupach pacjentów flozyn czasowo zniknęły od listopada z list refundacyjnych (było to spowodowane przepisami refundacyjnymi), jednak zarówno eksperci kliniczni, jak pacjenci liczą na to, że powrócą już od stycznia 2024.

O tym, że jedna z flozyn wróci na pewno, a jednocześnie będzie mogło z takiego leczenia korzystać więcej pacjentów z niewydolnością nerek – zapewniał na konferencji Wizjonerzy Zdrowia 2023 wiceminister Maciej Miłkowski.

Flozyny w niewydolności nerek

– Nefrolodzy dostali wreszcie lek, który obniża o 1/3 śmiertelność pacjentów i dwukrotnie wydłuża czas do konieczności leczenia nerkozastępczego. Te leki są nam potrzebne, zwykle są one dodawane do nefroprotekcji, którą mieliśmy do tej pory, działają fantastycznie, są bardzo dobrze tolerowane. Nauczyliśmy się je stosować, dają mało powikłań, pacjenci dobrze je tolerują, chętnie stosują – zaznaczała prof. Beata Naumnik z Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UM w Białymstoku.

Zaznaczała, że do tej pory zarejestrowana jest tylko jedna z flozyn w niewydolności nerek (dapaglifozyna). – Wypadła z listy refundacyjnej, ale firma utrzymała dotychczasową obniżoną cenę, za co dziękujemy. Gdyby cena była trzykrotnie wyższa, to na pewno mniej pacjentów skorzystałoby z leczenia końca roku – mówiła prof. Naumnik.

Zaznaczyła, że nefrolodzy walczą również o złagodzenie kryteriów refundacyjnych, co sprawi, że pacjenci będą mogli wcześniej rozpocząć leczenie, nie doprowadzając do rozwoju choroby. Obecnie u pacjenta można zakwalifikować do refundowanej flozyny, jeśli jednocześnie spełnienia dwa warunki: albuminurię i białkomocz; nefrolodzy chcą, by do włączenia wystarczył jeden: albuminuria lub białkomocz, co już to świadczy o uszkodzeniu nerek oraz o tym, że choroba się rozwija.

Opóźnić konieczność dializ i zatrzymać postęp choroby

O tym, jak wygląda życie pacjentów dializowanych mówił Rajmund Michalski, prezes Rajmund Michalski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. – Staramy się, by życie pacjentów dializowanych było w miarę normalne. Należy jednak zrobić wszystko, by nie dopuścić do rozwoju przewlekłej choroby nerek i konieczności dializ – podkreślał.

– Całe życie zmagam się z chorobą nerek. Ważna jest edukacja pacjentów, by nie doszło do konieczności stosowania dializ. W przypadku hemodializ pacjenci są wyłączeni z normalnego życia, na stacjach dializ muszą spędzać 4-5 godzin, często wyklucza ich to z normalnego życia, studiów, pracy. Dializy otrzewnowe są bardziej przyjazne dla pacjentów. Staramy się, by życie pacjentów dializowanych było w miarę normalne, jednak należy zrobić wszystko, by nie dopuścić do rozwoju choroby i konieczności dializoterapii – zaznaczał prezes stowarzyszenia.

Obecny na debacie wiceminister Maciej Miłkowski zapowiedział, że od stycznia jedna z flozyn już na pewno wróci na listy refundacyjne. Zapowiedział też przychylenie się do opinii nefrologów i zmianę kryteriów kwalifikacji do refundacji flozyn w niewydolności nerek.

– Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za zapowiedź tych ważnych zmian dla chorych – komentowała prof. Naumnik.