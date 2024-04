Lepiej dzwonić pod numer 999 czy 112? Jedna opcja działa ekspresowo, druga dwukrotnie dłużej

W Polsce istnieją dwa numery alarmowe, na które możemy dzwonić w przypadkach kryzysowych, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Jest to numer 112 i 999. Który lepiej wykręcić, gdy życie i zdrowie nasze lub naszych bliskich będzie zagrożone? W obu przypadkach skontaktujemy się ze służbami ratowniczymi, jednak różnią się one sposobem działania i zakresem pomocy, jaką oferują.

Kiedy dzwonić na numer 999, a kiedy na 112?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że bardzo ważne jest zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje udzielanie pomocy przez jednostki koordynujące oba numery. W ten sposób będziemy mogli wybrać najlepsze rozwiązanie. Numer 112 jest europejskim numerem alarmowym, który w Polsce łączy nas bezpośrednio z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Jest to więc uniwersalny numer, pod który dzwoni się w sytuacjach kryzysowych – nie tylko, jeśli potrzebna jest pomoc medyczna. Operator tego numeru ma możliwość szybkiego powiadomienia odpowiednich służb – policji, pogotowia, ratowników wodnych czy straży pożarnej. Pomoc zostanie więc skoordynowana w najlepszy z możliwych sposobów.

Z kolei wybierając numer 999, dodzwonimy się bezpośrednio na pogotowie ratunkowe i zostaniemy połączeni z dyspozytorem medycznym. Jest to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy dana osoba potrzebuje natychmiastowej interwencji medycznej – wtedy można wezwać pomoc, ale też otrzymać fachowe wskazówki dotyczące tego, co zrobić do momentu przyjazdu karetki.

Jak skrócić czas przybycia karetki?

W przypadku zagrożenia życia zdecydowanie lepiej jest dzwonić pod numer 999 niż pod numer 112. „Bezwzględnie skraca to czas uzyskania pomocy” — podkreślał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Robert Mazurek, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Poznaniu. Dodał również, że choć cała procedura kontaktu z numerem 112 nie jest długa, to w sytuacji zagrożenia życia cenna jest każda chwila. Podczas połączenia z numerem 112 z uwagi na przekierowanie czas zostaje wydłużony w porównaniu do kontaktu z numerem 999.

Jak podaje „Rzeczpospolita” z analiz wynika, że czas obsługi zgłoszeń za pośrednictwem Centrów Powiadamiania Ratunkowego (czyli numer 112) jest dwukrotnie dłuższy w porównaniu z obsługą przez dyspozytornie medyczne.

Kiedy dzwonić na numer 112?

Na numer 999 należy dzwonić w sytuacji zagrożenia życia oraz zdrowia. W przypadku kontaktu z numerem 112 powiadomione zostaną wszystkie wymagane służby. Ta forma wezwania pomocy jest więc odpowiednia na przykład, gdy dojdzie do wypadku drogowego, włamania, kradzieży, pożaru, nagłego omdlenia, poważnego uszkodzenia ciała i silnych krwawień, ale też innych nagłych sytuacji, zagrażających zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Koniecznie sprawdźcie też, dlaczego nie można się rozłączać dzwoniąc na pogotowie ratunkowe. Warto również wiedzieć, kiedy należy wezwać karetkę pogotowia, a w jakich sytuacjach nie jest to konieczne.

