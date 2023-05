Silikonowa opaska może uratować życie podczas wypadku. Kosztuje zaledwie kilkanaście złotych

Tak naprawdę informacja o każdej chorobie może bardzo wpłynąć na to, jak szybko i trafnie zostanie udzielona pomoc poszkodowanemu. Ułatwiają one pracę zespołom medycznym i skracają czas interwencji. Szalenie istotne jednak jest, żeby informacje podane na takiej silikonowej bransoletce były prawdziwe i rzetelne,powinny być poparte diagnozą lekarską lub badaniami laboratoryjnymi, a nie na przykład jedynie naszymi przypuszczeniami. Dodatkowo takie bransoletki mogą wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób, które je noszą.

Opaska, która może uratować życie

Podczas wypadku lub utraty przytomności kluczowe znaczenie mogą mieć pierwsze minuty. To właśnie podczas nich szalenie ważna jest wiedza o tym, czy dana osoba na przykład choruje na jakąś przewlekłą chorobę, jest alergikiem lub przyjmuje jakieś leki. Opaska poinformuje ratowników medycznych o tym wszystkim, gdy osoba poszkodowana nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie. Dzięki temu szybciej można udzielić jej odpowiedniej pomocy, a ratownicy dużo łatwiej będą mogli ustalić przyczynę stanu danej osoby. Możliwe będzie także uniknięcie sytuacji, w której pacjentowi podano by leki, na które jest uczulony. Ważne jest również, by na opasce był załączony numer do bliskiej osoby – w przypadku wypadku będzie ona w stanie udzielić bardziej szczegółowych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego. Takie bransoletki z łatwością można zamówić przez internet.

Kto powinien nosić medyczną bransoletkę?

Noszenie silikonowych opasek z najważniejszymi informacjami o swoim stanie zdrowia szczególnie zalecane jest osobom, które cierpią na:



Rzadkie choroby – są one trudniejsze do zdiagnozowania przez personel medyczny. Dostając informację o tej chorobie, ratownicy będą mieć wyraźny sygnał, na jakie niespecyficzne objawy i dolegliwości zwrócić uwagę w przypadku tej konkretnej osoby.

– są one trudniejsze do zdiagnozowania przez personel medyczny. Dostając informację o tej chorobie, ratownicy będą mieć wyraźny sygnał, na jakie niespecyficzne objawy i dolegliwości zwrócić uwagę w przypadku tej konkretnej osoby. Problemy z sercem – wiele chorób serca (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, inne wady i choroby serca) mogą wiązać się na przykład z większym ryzykiem zawału serca. Istotne jest także podanie historii zawałów, jeśli takie miały miejsce lub informacji o posiadaniu rozruszniku serca albo wszczepieniu kardiowertera (defibrylatora).

– wiele chorób serca (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, inne wady i choroby serca) mogą wiązać się na przykład z większym ryzykiem zawału serca. Istotne jest także podanie historii zawałów, jeśli takie miały miejsce lub informacji o posiadaniu rozruszniku serca albo wszczepieniu kardiowertera (defibrylatora). Cukrzyca – zdarza się, że osoby z tą chorobą nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w przypadku spadku lub bardzo silnego wzrostu glukozy we krwi. Na takiej opasce warto wyróżnić także dawki przyjmowanej insuliny.

– zdarza się, że osoby z tą chorobą nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w przypadku spadku lub bardzo silnego wzrostu glukozy we krwi. Na takiej opasce warto wyróżnić także dawki przyjmowanej insuliny. Alergie na leki lub alergie pokarmowe – informacje z opaski medycznej, dzięki którym będzie można dowiedzieć się, na co uczulona jest dana osoba, mogą uratować życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku wstrząsu anafilaktycznego (reakcji nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na jakiś czynnik), który może zagrażać życiu. Dodatkowo alergie mogą występować też w przypadku leków, które podaje się w nagłych wypadkach, na przykład leki przeciwzapalne, środki przeciwbólowe i uspokajające lub insulina.

– informacje z opaski medycznej, dzięki którym będzie można dowiedzieć się, na co uczulona jest dana osoba, mogą uratować życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku wstrząsu anafilaktycznego (reakcji nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na jakiś czynnik), który może zagrażać życiu. Dodatkowo alergie mogą występować też w przypadku leków, które podaje się w nagłych wypadkach, na przykład leki przeciwzapalne, środki przeciwbólowe i uspokajające lub insulina. Choroby płuc – choroby układu oddechowego (na przykład astma, rozedma płuc, mukowiscydoza) mogą być trudne do zdiagnozowania przez ratowników medycznych podczas wypadków. Podanie informacji o nich może zapobiec błędnej diagnozie, a to z kolei zapewni wdrożenie odpowiedniego leczenia i udzielenia pomocy w szybkim czasie.

– choroby układu oddechowego (na przykład astma, rozedma płuc, mukowiscydoza) mogą być trudne do zdiagnozowania przez ratowników medycznych podczas wypadków. Podanie informacji o nich może zapobiec błędnej diagnozie, a to z kolei zapewni wdrożenie odpowiedniego leczenia i udzielenia pomocy w szybkim czasie. Choroby krwi – w sytuacjach nagłych ich nierozpoznanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji (na przykład hemofilia). Bransoletka z taką informacją może być więc istotna podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej.

– w sytuacjach nagłych ich nierozpoznanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji (na przykład hemofilia). Bransoletka z taką informacją może być więc istotna podczas udzielania pierwszej pomocy medycznej. Padaczka – osoby z padaczką w każdej chwili mogą doznać jej ataku. Atak, który trwa dłużej niż 5 minut, wymaga wezwania pomocy medycznej (przedłużone ataki mogą być śmiertelne).

Taka opaska z najważniejszymi informacjami o stanie naszego zdrowia jest wskazana również dla osób:

z utratą słuchu lub wzroku,

z autyzmem,

z chorobą Alzheimera i demencją (otępieniem).

Jak powinna wyglądać taka opaska ratunkowa?

Napis na opasce ratunkowej powinien być duży, ale przede wszystkim czytelny. Taka bransoletka nie powinna spełniać funkcji ozdobnej, ale informacyjną, a przekaz na niej powinien być ograniczony do minimum, na przykład „mam cukrzycę, podaj mi słodki napój” albo „padaczka”, „alergia na”..... Ważne jest również, żeby unikać umieszczania na takich bransoletkach niezrozumiałych wyrazów, na przykład „epilepsja”, „diabetyk”, ponieważ nie wszyscy mogą wiedzieć, co konkretnie oznaczają, a przez to nie będą w stanie udzielić pomocy.

