Widzisz zaczerwienienie na szyi? To może być objaw poważnej choroby

Mowa o nadciśnieniu tętniczym, które jest jednym z najbardziej powszechnych schorzeń. Szacuje się, że w Polsce ten problem dotyczy 10 milionów dorosłych osób. Problem w tym, że nadciśnienie nie boli, a objawy mogą być mylące. Dlatego specjaliści serwisu pacjenckiego pacjent.gov.pl przypominają: „mierz ciśnienie, gdy czujesz się zdrowo i systematycznie je kontroluj”.

Zaczerwienienie na szyi. Jakie objawy może dawać nadciśnienie?

Zaczerwienienie na szyi i klatce piersiowej to jeden z objawów, jakie może dawać nadciśnienie. Jak podkreślają eksperci, oznaki nadciśnienia, nie są specyficzne i mogą kojarzyć się z innymi chorobami. Dlatego zmierz ciśnienie i skonsultuj się z lekarzem, jeżeli widzisz u siebie wspomniane zaczerwienienie. Ale do lista objawów, które mogą świadczyć o nadciśnieniu, jest dłuższa. To:

bóle, zawroty głowy,

problemy ze snem, czasem bezsenność,

uczucie zmęczenia, w tym łatwe męczenie się przy wysiłku,

kołatanie serca,

ucisk w okolicy zamostkowej,

duszność,

nadmierna potliwość.

Jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie?

Pomiar ciśnienia to prosta czynność, którą każdy może wykonać sam w domu, przy pomocy kupionego w aptece ciśnieniomierza. Aby jednak wynik był prawidłowy, trzeba przestrzegać kilku zasad. Na pół godziny minut przed wykonaniem pomiaru nie pij kawy i nie pal tytoniu, przed pomiarem odpocznij 5 minut. Mierz ciśnienie rano, na czczo i przed przyjęciem leków. Usiądź wygodnie, oprzyj plecy, a opaskę ciśnieniomierza załóż na nagie ramię, około 1,5 centymetra powyżej zgięcia łokcia. Połóż rękę na stole albo łóżku – powinna się znajdować na wysokości serca. Zawsze należy mierzyć ciśnienie na tej samej ręce.

Pomiary ciśnienia warto zapisywać i pokazać je lekarzowi podczas wizyty. Jeśli mierzysz regularnie ciśnienie i powtarzają się wartości ciśnienia powyżej 140/90 mm Hg – koniecznie skonsultuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Kioski profilaktyczne NFZ – tu bezpłatnie zmierzysz ciśnienie

W każdym z szesnastu oddziałów NFZ znajdują się tzw. kioski profilaktyczne, czyli miejsca, gdzie w asyście konsultanta możesz wykonać bezpłatnie najważniejsze pomiary, w tym zmierzyć ciśnienie, ale także wagę, wzrost, skład ciała. Konsultant pomoże też wyliczyć wskaźnik BMI (pomagający określić, czy masz prawidłową masę ciała) i poleci programy profilaktyczne, z których możesz bezpłatnie skorzystać.

