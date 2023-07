To najczęstsze wakacyjne kontuzje. Co zrobić, kiedy dojdzie do urazu?

Zastane mięśnie i ścięgna nie są przyzwyczajone do wzmożonego wysiłku. Brak odpowiedniego przygotowania i chociaż minimalnego rozruszania, może skończyć się poważnymi kontuzjami. – Zakwasy to najmniejszy problem – mówi Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta z Kliniki Fizjoterapii, który tłumaczy, jak zachować się w przypadku wystąpienia najczęstszych wakacyjnych urazów. To skręcenie lub zwichnięcie, stłuczenia mięśni i przeciążenia mięśni.

– Kiedy przydarzy się kontuzja, należy odpowiednio się nią zaopiekować w warunkach domowych i udać do lekarza lub fizjoterapeuty. Możliwe, że konieczne będzie również wykonanie badań w celu dokładnej diagnostyki jak np. RTG, USG lub MR, a po wyleczeniu rehabilitacja – tłumaczy specjalista.

Zimny okład na skręcenie i zwichnięcie

To uszkodzenie torebki stawowej, do którego dochodzi, kiedy zostaje przekroczony zakres ruchu w danym stawie. Najczęściej mówimy o skręceniu kostki. Może dojść do tego podczas wycieczek górskich, biegania czy nawet na basenie. Wystarczy potknąć się o nierówną powierzchnię lub poślizgnąć. Takie urazy często wymagają konsultacji z ortopedą. Przed wizytą należy zastosować zimny okład, który obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk, krwiak i działa przeciwbólowo.

Chłodzenie i maści na stłuczone mięśnie

To uraz, który dotyczy tkanek miękkich, tkanki podskórnej oraz drobnych naczyń krwionośnych. Występuje najczęściej w takich miejscach jak kolana, stawy biodrowe, kostki czy nadgarstki. Najczęściej objawia się siniakami, obrzękiem lub zasinieniem. W stłuczonym miejscu odczuwalny jest ból. Do stłuczenia może dojść podczas biegania czy jazdy na rowerze. Z tą kontuzją zwykle można sobie poradzić samemu. – Aby uśmierzyć ból, warto schłodzić miejsce i zastosować maści, które powinny po kilku dniach spowodować ustąpienie dolegliwości – mówi Zygmunt Bartosiewicz.

Ciepły okład na przeciążenia mięśni

Przeciążenia mięśni nazywane są też naciągnięciami. Dochodzi do nich, kiedy przekroczy się naturalne możliwości mięśni, co powoduje zerwanie włókien mięśniowych oraz stan zapalny. W najgorszym przypadku może nawet dojść do zerwania mięśni i ograniczenia ich ruchomości. Taki rodzaj kontuzji spowodowany jest zbyt intensywnym wysiłkiem fizycznym kiedy ciało nie jest przygotowane wcześniej do dużej aktywności. Jak radzi fizjoterapeuta, należy wówczas wziąć środki przeciwbólowe i zastosować ciepły okład, który może wspomóc regenerację tkanek oraz zgłosić się do lekarza.

Nie lekceważ urazów

Ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości to podstawowe dolegliwości, które w przypadku urazów narządu ruchu pojawiają się jako pierwsze i mogą sugerować poważną dysfunkcję. Jak przypomina fizjoterapeuta, należy wówczas ograniczyć ruchomość miejsc obolałych i udać się do specjalisty. Można też przyłożyć zimne okłady z lodu lub kompresy, usztywnić kończynę przy pomocy bandaża elastycznego i unieść do góry.

Jak uniknąć urazów? Przede wszystkim zawsze warto pamiętać o rozgrzewce, niezależnie od tego czy idziemy pływać, grać w siatkówkę czy wybieramy się na piesze wędrówki. Podczas wycieczek w góry powinno się dobrać odpowiednie obuwie, kiedy planujemy jazdę na rowerze założyć kask oraz ochraniacze na kolana. – Jeżeli jednak dojdzie do wypadku, należy zasięgnąć pomocy specjalisty, błędem jest wychodzenie z założenia, że ból i obrzęk miną z czasem – podkreśla Zygmunt Bartosiewicz.

