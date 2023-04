Co dzieje się z twoim ciałem gdy jeździsz na rowerze? Wystarczy już 60 minut

Jazda na rowerze przy prędkości 20 km/h przez 60 minut dziennie pozwoli spalić ok. 500 kalorii. Tak intensywny wysiłek fizyczny wystarczy, by spalić jedną trzecią dziennego zapotrzebowania energetycznego. Jazda na rowerze odpowiada nie tylko za proces szybkiego spalania kalorii, ale również przyspiesza metabolizm, co w konsekwencji prowadzi do chudnięcia i uzyskania wymarzonej sylwetki. Rower jest doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie lubią zamykać się w zadaszonych, zamkniętych przestrzeniach klubów fitness.

Jazda na rowerze przynosi korzyści

Jazda na rowerze różni się od innych form ćwiczeń tym, że nie powoduje obciążenia stawów, wzmacnia natomiast znacząco układ mięśniowo-szkieletowy. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Glasgow w grupie 260 tys. osób, w ciągu pięciu lat udowodniło, że jazda na rowerze zmniejsza ryzyko chorób serca nawet o 50 proc. i wiąże się z 52 proc. niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Jazda na rowerze wzmacnia zdrowie psychiczne

Jazda na rowerze jest zalecana również dla osób, które chcą poprawić swoje zdrowie psychiczne i funkcjonowanie mózgu. Wyzwalane w czasie ćwiczeń endorfiny pomagają poczuć się lepiej i zmniejszyć stres. Stwierdzono, że regularna jazda na rowerze powoduje także:

spadek poziomu lęku,



niższy odsetek stanów depresyjnych,



lepszą kontrolę emocji,



poprawę samopoczucia.

Zobacz, co jeszcze powoduje jazda na rowerze

Redukuje tkankę tłuszczową



Aby utrzymać zdrową wagę lub schudnąć, musisz spalić tyle samo lub więcej kalorii niż te, które przyjmujesz. Ponieważ jazda na rowerze pozwala spalić ok 500 kalorii na godzinę, w zależności od wagi i intensywności, jest to skuteczny sposób na odchudzanie. Jazda na rowerze pomaga zwłaszcza w redukcji tkanki tłuszczowej.



Zwiększa wydolność płuc



Podczas regularnej jazdy na rowerze poprawia się wydolność płuc. Badania wykazują, że wystarczy około 175–250 minut jazdy na rowerze tygodniowo, aby zauważyć znaczącą poprawę wydolności płuc.



Podnosi odporności organizmu



Starając się wzmocnić swój układ odpornościowy, nie zapomnij o jeździe na rowerze. Naukowcy odkryli, że aktywność fizyczna może wzmocnić układ odpornościowy w walce z infekcjami dróg oddechowych, takimi jak przeziębienie lub COVID-19.



Ułatwia zasypianie



Dowody na to, że ćwiczenia fizyczne, w tym jazda na rowerze pomagają szybciej zasnąć i poprawiają jakość snu, są niezaprzeczalne. Korzyści płynące z jazdy na rowerze widoczne są już po 30 minutach jazdy dziennie.



Zapobiega cukrzycy



Jak wskazują badania, jazda na rowerze zapobiega wystąpieniu cukrzycy i konsekwentnie zmniejsza śmiertelność z powodu tej choroby nawet o 24 proc.



Zmniejsza ból pleców



Jazda na rowerze fizyczna równoważy wiele negatywnych skutków spowodowanych niezdrowym stylem życia stylu życia. Stwierdzono, że łagodzi ból pleców, który pojawia się podczas siedzenia przy biurku przez cały dzień.

