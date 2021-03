Kiedy idziesz sama ulicą, trzymasz w ręce klucze, by ochronić się przed atakiem? Zobacz, jak to zrobić właściwie!

Kobieta, która nagrała filmik z instruktażem pochodzi z Anglii, a to właśnie w tym kraju od kilku tygodni nie milkną echa tragicznej śmierci Sarah Everard. Brytyjka wracała do domu z wizyty u przyjaciółki, gdy została zaatakowana i później zamordowana. Kobiety dzielą się więc w sieci sposobami na to, by w przypadku doświadczenia napaści, jak najlepiej sobie poradzić i pokonać atakującego, uciec mu. Może się to udać dzięki odparciu napaści przy użyciu kluczy (najlepiej, by trzymać w ręku ich cały pęk).

Jak trzymać klucze, by obronić się przed atakiem?

TikTokerka o pseudonimie Faesfx zaznacza, że niewłaściwe trzymanie kluczy może wyrządzić więcej krzywdy kobiecie niż mężczyźnie (lub rzadziej – innej kobiecie), który ją atakuje. Jeśli po prostu złapiesz klucze dwoma palcami, uderzenie pięścią w przeciwnika zwróci się przeciwko tobie. Zamiast tego autorka filmu proponuje, by uchwycić najdłuższy z kluczy u jego podstawy i trzymać go tak między palcami. Na wideo, który Faesfx nagrała razem z koleżanką widać, że właśnie ten sposób jest najskuteczniejszy. Jak to powinno dokładnie wyglądać? Zobacz poniżej!

Autorka wideo nagrała tez kolejne, na którym dziękuje za szeroki odzew i zaznacza, że klucze pozwolą odeprzeć atak skutecznie, ale – co również ważne – legalnie, w przeciwieństwie m. in. do noża czy gazu pieprzowego (nielegalnego w Wielkiej Brytanii, w Polsce dostępnego).

