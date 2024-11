Amerykański dziennikarz punktuje psychiatrów: Może pozbawianie ludzi orgazmu jest tematem do dyskusji?

Wierzyłem w oficjalnie głoszoną naukę, także tę w dziedzinie leków stosowanych w psychiatrii. Dopóki nie zagłębiłem się w badania naukowe i nie dostrzegłem, że badania dotyczące skuteczności leków stosowanych w psychiatrii, są – mówiąc oględnie – nie do końca prawdziwe i rzetelne. A w wielu przypadkach są źle interpretowane. A więc – nie, nie jestem zwolennikiem antypsychiatrii, tylko dziennikarzem, który robi to, co do niego należy. Dąży do prawdy – mówi Robert Whitaker, amerykański dziennikarz, autor książki „Zmącony obraz. Leki psychotropowe i epidemia chorób psychicznych w Ameryce”.

Krystyna Romanowska: Moi znajomi psychiatrzy nazywają pana „tajnym agentem antypsychiatrii”. Za to psychologowie – odwrotnie – lubią pana. Kim pan właściwie jest? Robert Whitaker: Dobre pytanie. Przez pewien czas byłem dziennikarzem medycznym i naukowym, potem zostałem dyrektorem wydawnictwa w Harvard Medical School. Świetnie wypełniałem swoje zadanie jako ktoś, kto komunikuje czytelnikom osiągnięcia naukowe. Wierzyłem w oficjalnie głoszoną naukę, także tę w dziedzinie leków stosowanych w psychiatrii. Dopóki nie zagłębiłem się w badania naukowe i nie dostrzegłem, że badania dotyczące skuteczności leków stosowanych w psychiatrii, są – mówiąc oględnie – nie do końca prawdziwe i rzetelne. A w wielu przypadkach są źle interpretowane. A więc – nie, nie jestem zwolennikiem antypsychiatrii, tylko dziennikarzem, który robi to, co do niego należy. Dąży do prawdy. A jaka jest prawda? Depresja nie wynika z niedoboru serotoniny, a psychoza – z nadmiaru dopaminy. Nie istnieje żadna nierównowaga biochemiczna w mózgu, którą wyrównują leki. Choroby psychicznej nie leczy się jak cukrzycy, to jest o wiele bardziej skomplikowane. Tymczasem leki psychiatryczne są nadmiarowo przepisywane przez lekarzy, a co za tym idzie niepotrzebnie przyjmowane przez pacjentów.