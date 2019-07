Jesteś bałaganiarzem? Nie walcz z tym! 4 dobre argumenty

Nie zmieniaj się na siłę

Jeśli jednak cenisz sobie ład i porządek, lubisz mieć wszystko zaplanowane, a na twoim biurku nie mogą znajdować się niepotrzebne przedmioty, bo inaczej tracisz grunt pod nogami i nie możesz się skupić - nie zmieniaj się. Kluczem jest bowiem życie zgodne ze sobą.



Nie masz obsesji na punkcie sprzątania

Ciągłe sprzątanie może prowadzić do obsesji, które nierozerwalnie wiąże się z uczuciem frustracji, ponieważ bałagan często znów sam się robi. Szczególnie, jeśli żyjemy z innymi ludźmi. Chociaż dobrze jest schować kilka rzeczy od czasu do czasu, obsesja na punkcie schludności może być szkodliwa dla wydajności.



Nie skupiasz się na drobiazgach

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie bycie elastycznym jest jedną z najbardziej przydatnych umiejętności, jakie można posiadać. Gdyby nie twoja umiejętność przeoczenia drobnych rzeczy, a jednocześnie patrzenia w dal na główny cel, szybko zjadłby cię stres.



Możesz mieć lepszą koncentrację

Dla wielu ludzi bałagan jest nie do przyjęcia. Zmniejsza ich koncentrację i sprawia, że ​​trudniej jest nie czuć się przytłoczonym. W rezultacie stres gromadzi się i spada wydajność pracy. Z drugiej strony niechlujni ludzie, którzy rozwijają się w zdezorganizowanym środowisku, mają zazwyczaj wyższy poziom koncentracji. To jest powód, dla którego niektórzy ludzie z nieporządnymi biurkami mogą być równie wydajni, jeśli nie bardziej.



Kreatywne myślenie

Badanie opublikowane w czasopiśmie Association for Psychological Science ujawniło, że pracownicy pracujący w czystym i zorganizowanym biurze lubią trzymać się konwencjonalnych myśli, podczas gdy pracownicy w niechlujnym biurze mają tendencję do kreatywnego myślenia. Może sprzyjać niekonwencjonalnym pomysłom i podejściu do problemów z innej perspektywy.Czytaj także:

