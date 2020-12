Naukowcy: Notatki pisane ręcznie są lepsze, niż elektroniczne

Masz wrażenie, że niemalże zapomniałeś jak się pisze, a ostatnie ręczne notatki robiłeś jeszcze w szkole? Niestety, ma tak coraz więcej osób. Jednak naukowcy alarmują: zapisywanie informacji na papierze jest lepsze dla naszego mózgu.

Zalety pisania odręcznych notatek

Robienie notatek na papierze wiąże się z poznawczym zaangażowaniem, co prowadzi do głębszego ich zrozumienia. Tworzy przez to swoistą „pamięć podręczną” i pomaga wytworzyć więcej neuroobwodów pamięci. Ten sam tekst zapisany na klawiaturze nie jest w takim stopniu przetwarzany przez mózg, co nauka określa mianem "pisania niegeneratywnego". Pisząc odręcznie, a następnie odczytując zapisany tekst utrwalamy go dwukrotnie i bardziej skupiamy się na treści słów.

Istnieją szablony i formaty, które uczą skuteczniejszych sposobów sporządzania odręcznych notatek. Popularny jest styl Cornell, który zakłada podział kartki na trzy sekcje. W każdej z sekcji zapisywany jest różny rodzaj informacji. Niektórzy polecają także kreatywne mapy myśli i tzw. moodboardy, w których porządek informacji ustępuje ich twórczej wizualizacji.

Szkicowanie pobudza mózg

Co ciekawe, naukowcy doceniają też zalety odręcznego szkicowania. Kiedy ludzie wizualnie przedstawiają wiedzę, mogą pogłębić zrozumienie pojęć. Ku tej teorii skłaniał się Leonardo da Vinci, którego szkicownik był podstawą opracowania koncepcji przyszłych dzieł. Uważał, że jego pomysły potrzebują zarówno wizualizacji, jak i opisu.

