Jak być szczęśliwszym w 2021 roku?

Większości ludzi nie udaje się spełnić swoich postanowień z 1 stycznia. Ale to dlatego, że większość tych nocnych rezolucji wygląda bardziej na presję pochodzącą z zewnątrz – próbę lepszego wyglądu, złagodzenia poczucia winy lub spełnienia standardów innych. Na przykład utrata wagi jest jednym z najczęstszych celów noworocznych, z którym ludzie zwykle nie radzą sobie najlepiej. Częściowo wynika to z tego, skąd się bierze: często pochodzi z presji wewnętrznej lub zewnętrznej – w przeciwieństwie do celu, który z natury rzeczy możesz cenić, takiego jak posiadanie więcej zdrowia lub witalności. Jeśli cel jest taki, który nie jest „autentyczny” i nie pochodzi z twoich własnych wartości lub interesów, energia do tego szybko zanika.

Czy jakieś rozdzielczości są szczególnie toksyczne?

Jest wiele celów, które nawet osiągnięte nie przyniosą ludziom większego szczęścia. Na przykład cel zarobienia większej ilości pieniędzy może skłonić osobę do cięższej pracy, ale w rzeczywistości może pozostawić ją mniej związaną z innymi lub poczuć mniejszą autonomię na co dzień. Może to sprawić, że osoba będzie mniej szczęśliwa. Cele, które się sprawdzają, to te, w których możemy znaleźć prawdziwą satysfakcję z ich osiągnięcia.

Jak być szczęśliwszym?

Każdy badacz motywacyjny miałby „ambiwalentne uczucia” co do postanowień noworocznych, mówi Richard Ryan, międzynarodowy ekspert ds. badań motywacyjnych i emerytowany profesor psychologii na University of Rochester. „Dowody pokazują, że przez większość czasu ludziom się to nie udaje”.

Ale jeszcze nie rzucaj ręcznika. Ryan, który jest również psychologiem klinicznym, mówi, że każda okazja, która daje nam możliwość refleksji nad naszym życiem, jest ostatecznie dobra. To nie musi być w Nowy Rok. „Ilekroć tak się dzieje, jeśli jest to naprawdę refleksyjna zmiana – coś, za czym odkładasz swoje serce – może to być dobre dla ludzi”.

I ma jeszcze jedną wskazówkę: to, co okazuje się najbardziej satysfakcjonujące, a może być też najbardziej potrzebne w obliczu pandemii COVID-19, to cele, które obejmują dawanie innym.

„Pomyśl, jak możesz pomóc” – mówi Ryan. „Jest wiele zmartwień: jeśli możemy wyznaczyć cele, które mają na celu pomoc innym, tego rodzaju cele z kolei przyczynią się również do naszego samopoczucia”.

