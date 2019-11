Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jak walczyć z tym nałogiem?

Światowy Dzień Rzucania Palenia co roku obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. To idealny moment, żeby zerwać z uciążliwym nałogiem, który szkodzi zdrowiu palącym oraz osobom będącym biernymi palaczami. Oto kilka rad, które pomogą to zrobić.

Nowotwory a palenie papierosów

Palenie papierosów jest jedną z głównych przyczyn rozwoju raka i najczęstszą w przypadku raka płuc, raka jamy ustnej czy przełyku. Nic dziwnego – ilość niebezpieczny i nieobojętnych dla zdrowia toksyn, które wdycha się wraz z dymem tytoniowym jest przerażająca. Zerwanie z nałogiem i unikanie biernego palenia jest jedną z podstawowych zmian, jakie możesz wprowadzić, by zmniejszyć swoje szanse na zachorowanie.

Palenie sprzyja tyciu!

Rzucanie palenia wszystkim nam kojarzy się z tyciem. Tymczasem okazuje się, że to właśnie szkodliwy nałóg sprzyja przybieraniu na wadze. Dowiedli tego naukowcy z Yale i Fairfield University w Connecticut. W badaniu wzięli udział nałogowi palacze, a także osoby które w ogóle nie palą lub palą sporadycznie – trzy grupy, łącznie 5300 osób.

Okazało się, że ludzie, którzy palą papierosy faktycznie jedzą mniej. Problem w tym, że odżywiają się niezdrowo, spożywając dodatkowe 0,23 kalorii na każdy gram jedzenia. W ogólnym rozrachunku to nawet 200 kalorii więcej w ciągu całego dnia. Być może palaczom w ogóle nie zależy na zdrowiu i dlatego nie zastanawiają się, jakie produkty trafiają na ich talerze. Inne, wcześniejsze badania wykazały, że jedzą też znacznie mniej warzyw i owoców niż osoby wolne od tego nałogu. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie BMC Public Health.

Jak poprawić swoje samopoczucie i stan zdrowia po rzuceniu palenia?

Zapanuj nad stresem. Tak naprawdę bardzo często sięgamy po papierosa z powodu stresu. Jednak nie da się go uniknąć. Stresory napotykamy na każdym kroku i to one często powodują, że wracamy do nałogu. Jeśli nauczysz się panować nad stresem i swoimi emocjami, zdecydowanie łatwiej będzie ci przetrwać trudne chwile słabości.



Zacznij się ruszać. Codzienne ćwiczenia są podstawą zdrowego życia, szczególnie dla byłych palaczy. Lepsze samopoczucie po treningu sprawi, że szybciej zauważysz pozytywne efektu rzucenia palenia.

Sięgnij po owoce i warzywa. Pokarm bogaty w przeciwutleniacze zmniejsza stan zapalny i uszkodzenia na poziomie komórkowym, co może pomóc w naprawie uszkodzonej tkanki po zaprzestaniu palenia. Prowadzenie zdrowej diety ma dobry wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie, chroni też przed rozwojem wielu, poważnych chorób.



Jako były palacz, twoje coroczne badania zdrowia są ważne, aby uważnie obserwować wszelkie problemy zdrowotne, które mogą się pojawić. Wczesna interwencja może mieć duże znaczenie dla przyszłości osoby, u której zdiagnozowano poważny stan zdrowia. Jeśli rzucisz palenie i chcesz dokładnie monitorować swoje zdrowie, powinieneś wybrać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu i poprosić go wykonanie wszystkich badań ogólnych, w tym także prześwietlenia płuc. Nie zaszkodzi również wizyta u pulmunologa.



Stwierdzono, że palenie wiąże się z zaburzeniami snu, a słaby sen jest od dawna związany z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, otyłość i cukrzyca. Na początku będzie ciężko, ponieważ po rzuceniu palenia może pojawić się stres, problemy z zasypianiem, nocne wybudzenia. Ważne więc, by od początku przestrzegać podstawowych zasad, dotyczących higieny snu. Obejmuje ona kilka istotnych czynników:unikanie drzemek w ciągu dnia dłuższych niż 30 minut, unikanie używek przed snem, takich jak kofeina, papierosy czy alkohol, dbanie o codzienną aktywność fizyczną i ekspozycję na światło naturalne, dbanie o to, by łóżko kojarzyło się ze snem, a nie z bezsennymi czynnościami, takimi jak oglądanie telewizji czy czytanie oraz stworzenie odpowiednich warunków w sypialni, jak niższa temperatura, zasłonięte okna.

Każdym moment jest dobry, by rzucić palenie. Nawet jeśli palisz kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, zrywając z nałogiem, zmniejszasz szanse zachorowania na wiele poważnych chorób, w tym nowotworów, a także ryzyko przedwczesnej śmierci.

Domowy syrop na kaszel dla palaczy – składniki

400 g z grubsza posiekanej cebuli,



1 litr wody,



5 łyżek organicznego miodu,



2 łyżki świeżej kurkumy,



1 łyżeczka świeżo startego imbiru.



Domowy syrop na kaszel dla palaczy – przygotowanie

Wlej wodę do małego garnka i ustaw go na średnim ogniu.

Dodaj cebulę, imbir i kurkumę.

Zanim woda się zagotuje, zmniejsz gaz i pozwól syropowi powoli się gotować.

Ilość płynu powinna zmniejszyć się o połowę.

Zdejmij garnek z kuchenki i odstaw do ostygnięcia.

Dodaj miód i zamieszaj.

Przecedź syrop do szklanego słoika z pokrywką.

Po całkowitym schłodzeniu syrop należy przechowywać w lodówce.



Należy pić dwie łyżki rano i dwie wieczorem.

Domowy syrop na kaszel dla palaczy – właściwości

Imbir łagodzi nudności, które mogą towarzyszyć rzucaniu palenia. Ponadto jest stosowaniu w zwalczaniu objawów alergicznych i stanów zapalnych.



Cebula zawiera fenole, flawonoidy i kwercetynę, które są substancjami przeciwzapalnymi, przeciwwirusowymi i mają właściwości przeciwutleniające. Cebula zawiera również allicynę, ten sam silny związek jak czosnek.



Kurkumina jest aktywnym składnikiem kurkumy i ma silne działanie antynowotworowe i przeciwzapalne. Okazała się skuteczna w walce z rakiem jelita, piersi, skóry i żołądka.



Miód słynie ze swojego silnego działania biologicznego. Miód jest doskonałym środkiem na zwalczanie infekcji bakteryjnej, głównie w wyniku działania przeciwbakteryjnego nadtlenku wodoru. Ponadto działa łagodząco i chroni gardło.

Rzucanie palenia – jak szybko układ sercowo-naczyniowy wraca do normy?

Najnowsze badania, przedstawione podczas American Heart Association's (AHA) Scientific Sessions 2018 dowodzą, że już po 5 latach od rzucenia palenia ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub innych form ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do osób, które nadal palą spada aż o 38 procent. Naukowcy opierali się na danych z Framingham Heart Study. Mieli dostęp do informacji na temat zdrowia 8700 osób, z których żadna nie miała objawów choroby sercowo-naczyniowej na początku badania. Ich stan zdrowia śledzono przez 27 lat. W tym czasie odnotowano 2 386 zdarzeń sercowo-naczyniowych. Porównano kondycję układu sercowo-naczyniowego u ludzi, którzy obecnie palą, u byłych palaczy i u ludzi, którzy nigdy nie palili. Oprócz palenia papierosów, naukowcy brali też pod uwagę inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym poziom wykształcenia, płeć, wiek oraz występowanie chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie. Analizowali również poziom cholesterolu, spożycie alkoholu i wskaźnika masy ciała (BMI).

Analiza wykazała, że ​​70 procent zdarzeń sercowo-naczyniowych wystąpiło u osób, które nadal paliły lub paliły odpowiednik 20 papierosów dziennie przez 20 lat. W porównaniu z tymi, którzy palą w dalszym ciągu, osoby, które rzuciły palenie w ciągu ostatnich 5 lat, zmniejszyły ryzyko chorób układu krążenia o 38 procent.

