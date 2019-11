„Wróciłem z piekła”, „To jest efekt zażywania narkotyków”. Wstrząsające przemiany uzależnionych

Kevin Alter jest założycielem „The Addict's Diary”. Przez lata sam walczył z uzależnieniem. Kiedy się oczyścił, zaczął działać na rzecz osób, które zmagają się z problemem, któremu i on musiał stawić czoła. – Chciałem, żeby ludzie widzieli nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I dobrzy, i źli, i brzydcy – stwierdził. – Byłem pacjentem w ponad 29 ośrodkach leczenia. Miałem także przywilej prowadzenia czystego i trzeźwego życia przez ostatnie kilka lat. Przywilej przemawiania przed dwudziestoma pięcioma tysiącami studentów. Przywilej dzielenia się opowieściami z obserwatorów. A co najważniejsze przywilej wyciągania ręki do wciąż chorego i cierpiącego, uzależnionego człowieka – dodał.

„Wróciłem z piekła”

Na facebookowym profilu „The Addict’s Diary” ludzie dzielą się swoimi niezwykle trudnymi historiami. Opowiadają o tym, w jaki sposób się uzależnili, jak zmieniło się ich życie, a także dlaczego po latach postanowili na nowo zawalczyć o siebie. „Mam na imię Hlynur. Mam 30 lat i jestem z Islandii. Walczę z nałogiem od 19 roku życia. (…) Wychowałem się w fantastycznej rodzinie i kiedy dorastałem, nie było żadnych oznak nadchodzącej bitwy” – opisał swoją historię mężczyzna. „Jestem 78 dni czysty. Odłożyłem na bok swoją dumę i poprosiłem o pomoc. Uratowało mi to życie. Jestem żywym przykładem, że chociaż poszedłem do piekła i z niego wróciłem – wciąż jest nadzieja!” – napisał. „Pokaż to zdjęcie swojej rodzinie i znajomym. To jest efekt zażywania narkotyków” – dodał kolejny mężczyzna, publikując zdjęcie, na którym widać jego metamorfozę.

